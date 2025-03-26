В Ставропольском районе временно отключат свет 27 и 28 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
27.03.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Полевая, пер. Спортивный, пер. Победы, пер. 1-й Энергетиков, пер. 2-й Энергетиков, пер. 3-й Энергетиков,)
28.03.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Северная, ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная; ул. Заречная, ул. Березовая, ул. Волжская, ул. Приморская, ул. Славянская-Левобережная, ул. Целинная, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Грачева, ул. Рабочая, ул. Цветочная, ул. Донецкая, ул. Краснодарская, ул. Любимая, ул. Звонкая, ул. Советская, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Артельная, ул. Желанная, ул. Сказочная, ул. Медовая, ул. Славянская, ул. Юбилейная, ул. Праздничная, ул. Парковая, ул. Оптимистов, ул. Артельная, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Красивая, ул. Спокойная, ул. Радостная, ул. Уютная, ул. Рыбацкая, ул. Васильковая, ул. Ромашковая, ул. Вишневая, ул. Ново-Полевая, ул. Лунная, ул. Театральная, ул. Мирная, ул. Трудовая, ул. Надежды; переулок Школьный, переулок Физкультурный, переулок Автолюбителей, переулок Звонкий, переулок Здоровья, переулок 2-й Дальний, переулок Троицкий, переулок Веселый, переулок Тихий, переулок Прибрежный; проезд Северный, проезд Пляжный, проезд Новый);
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
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А все же аудит надо провести.
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