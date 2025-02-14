Энергетики сообщили о плановых отключениях света на март

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

05.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда

05.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Жгиз

06.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда

06.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Жгиз

12.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч

12.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы

12.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Багряш

13.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы

13.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Н. Байтермиш

13.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Багряш

18.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч

19.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч

19.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

19.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Пригорки

19.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ст. Шунгут

19.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Н. Шунгут

19.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Н. Якушкино

20.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

20.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Пригорки

20.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ст. Шунгут

20.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Н. Шунгут

20.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Н. Якушкино

21.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Два Ключа

21.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

21.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Кр. Берег

24.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Два Ключа

25.03.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Два Ключа

27.03.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Строителей, ул. Октябрьская, пер. Южный, ул. Школьная, ул. Восточная, ул. Мира, ул. Дружбы, пер. Специалистов);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.