Стало известно, где в области временно отключат свет 28–29 апреля и 5 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

28.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково

28.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино

28.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ст. Якушкино

28.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Первомайский

28.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино (ул. Революционная, ул. Полевая)

29.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Калиновка

05.05.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Октябрьская, ул. Восточная, ул. Маяковского, ул. Майская, ул. Пушкина, ул. Кленовая, ул. Лесная, ул. Степная, ул. Центральная, ул. Южная, ул. Дружбы, ул. Мира, ул. Специалистов, ул. Строителей, ул. Октябрьская, ул. Школьная, пер. Светлый, пер. Пушкинский, пер. Строителей, пер. Южный).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.