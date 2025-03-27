Районные подразделения ССК готовы к паводку

Весенние талые воды могут подойти слишком близко не только к жилым домам и приусадебным участкам, но и к подстанциям, линиям электропередачи и другим энергообъектам. Потому с начала марта АО "Самарская сетевая компания" реализует ежегодный комплекс профилактических мероприятий по подготовке энергообъектов к эксплуатации в период прохождения весеннего паводка.
Во всех структурных подразделениях ССК проводятся осмотры кабельных и воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций. На тех объектах, где это необходимо, будет укреплен фундамент ЛЭП, подняты трансформаторные подстанции. Подготовлены откачивающие устройства и водосточные канавы для отвода воды от территорий подстанций и баз.
С оперативным и ремонтным персоналом компании проведены противоаварийные тренировки и инструктажи по работе в электроустановках и на ЛЭП в период половодья. На протяжении всего периода активного половодья сотрудники АО "Самарская сетевая компания" работают в режиме повышенной готовности, находясь в постоянном взаимодействии с межведомственной противопаводковой комиссией. Организовано круглосуточное дежурство 27 оперативно-выездных бригад общей численностью до 150 человек. В случае необходимости компания может дополнительно привлечь до 1100 человек и 400 единиц спецтехники.
Энергетики призывают жителей области соблюдать правила электробезопасности. О подтопленных электроподстанциях, поврежденных опорах ЛЭП, оборванных проводах необходимо сообщать в диспетчерскую службу по телефону: 8-800-222-30-20.
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А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.