Районные подразделения ССК готовы к паводку

Весенние талые воды могут подойти слишком близко не только к жилым домам и приусадебным участкам, но и к подстанциям, линиям электропередачи и другим энергообъектам. Потому с начала марта АО "Самарская сетевая компания" реализует ежегодный комплекс профилактических мероприятий по подготовке энергообъектов к эксплуатации в период прохождения весеннего паводка.

Во всех структурных подразделениях ССК проводятся осмотры кабельных и воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций. На тех объектах, где это необходимо, будет укреплен фундамент ЛЭП, подняты трансформаторные подстанции. Подготовлены откачивающие устройства и водосточные канавы для отвода воды от территорий подстанций и баз.

С оперативным и ремонтным персоналом компании проведены противоаварийные тренировки и инструктажи по работе в электроустановках и на ЛЭП в период половодья. На протяжении всего периода активного половодья сотрудники АО "Самарская сетевая компания" работают в режиме повышенной готовности, находясь в постоянном взаимодействии с межведомственной противопаводковой комиссией. Организовано круглосуточное дежурство 27 оперативно-выездных бригад общей численностью до 150 человек. В случае необходимости компания может дополнительно привлечь до 1100 человек и 400 единиц спецтехники.

Энергетики призывают жителей области соблюдать правила электробезопасности. О подтопленных электроподстанциях, поврежденных опорах ЛЭП, оборванных проводах необходимо сообщать в диспетчерскую службу по телефону: 8-800-222-30-20.