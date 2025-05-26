Стало известно, где отключат свет с 27 по 30 мая

Уважаемые абоненты! В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

27.05.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Криволучье-Ивановка (ул. Заречная, ул. Молодежная, пер. Почтовый, пер. Рабочий, пер. Северный, ул. Центральная, ул. Школьная);

29.05.2025 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. Торговая, ул. Сокский Спуск, ул. Набережная, ул. Родниковая, ул. Нагорная, ул. Вольная, ул. Солнечная, ул. 70- лет Октября, ул. Сосновая, ул. Атаманская, ул. Садовая, ул. Клубничная, ул. Пушкина, ул. Овражная, ул. Ново Царево).

29.05.2025 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. Торговая, ул. Сокский Спуск, ул. Набережная, ул. Родниковая, ул. Нагорная, ул. Вольная, ул. Солнечная, ул. 70- лет Октября, ул. Сосновая, ул. Атаманская, ул. Садовая, ул. Клубничная, ул. Пушкина, ул. Овражная, ул. Ново Царево)

30.05.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Офицерская, ул. Дорожная, ул. Сосновая)

30.05.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

пгт. Волжский

30.05.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Офицерская, ул. Дорожная, ул. Сосновая)

30.05.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

пгт. Волжский

30.05.2025 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Полевая, пер. Речной, пер. Молодежный, ул. Рабочая, ул. Куйбышева, ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Ворошилова, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Калинина, ул. Мира, ул. Кирова, ул. Ставропольская);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.