Юные пациенты мкр. Волгарь будут получать стоматологическую помощь в современном подразделении

В поликлинике в микрорайоне Волгарь открылось детское лечебно-профилактическое отделение № 4 Самарской городской клинической стоматологической поликлиники № 1.

Поликлиника в микрорайоне работает с 2023 г. благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

В мероприятии приняли участие руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Самарской области Денис Курдюмов, врио главы Куйбышевского района Самара Георгий Выводцев, главврач Самарской городской больницы № 10 Дмитрий Лисица, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской стоматологии, главный врач Самарской городской клинической стоматологической поликлиники № 1 Максим Хайкин, студенты Самарского государственного медицинского университета, медицинские работники и жители микрорайона.

"Открытие нового детского отделения — большой вклад в развитие здравоохранения Самарской области и Куйбышевского района. Проделана огромная совместная работа, мы учли все пожелания родителей и открыли полноценное лечебно-профилактическое отделение. Здесь будет доступен весь комплекс стоматологических услуг. Охрана материнства и детства государственный приоритет. С 2025 года по решению президента Владимира Владимировича Путина реализуется новый национальный проект "Семья". В рамках его мероприятий будем поэтапно совершенствовать инфраструктуру для оказания медицинской помощи детям", — отметил Денис Курдюмов.

Ранее жители микрорайона получали стоматологическую помощь в Самарской городской стоматологической поликлинике № 5. Теперь помощь будет оказываться в шаговой доступности.

"В стоматологическом отделении, которое располагается на втором этаже, находятся хирургический, ортодонтический и два терапевтических кабинета. На первом этаже в рентгенологическом отделении организован стоматологический рентген-кабинет. Он оснащен новыми цифровыми рентген аппаратами. Оборудование поставлено за счет средств областного бюджета, выделенных по решению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева", — рассказал Максим Хайкин.

Получать стоматологическую медицинскую помощь в новом отделении будут порядка 8 тыс. детского населения микрорайона Волгарь и близлежащих территорий. На территории обслуживания отделения находятся две школы и пять детских дошкольных образовательных учреждений.



