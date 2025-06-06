Юные пациенты мкр. Волгарь будут получать стоматологическую помощь в современном подразделении

В поликлинике в микрорайоне Волгарь открылось детское лечебно-профилактическое отделение № 4 Самарской городской клинической стоматологической поликлиники № 1.
Поликлиника в микрорайоне работает с 2023 г. благодаря нацпроекту "Здравоохранение".
В мероприятии приняли участие руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Самарской области Денис Курдюмов, врио главы Куйбышевского района Самара Георгий Выводцев, главврач Самарской городской больницы № 10 Дмитрий Лисица, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской стоматологии, главный врач Самарской городской клинической стоматологической поликлиники № 1 Максим Хайкин, студенты Самарского государственного медицинского университета, медицинские работники и жители микрорайона.
"Открытие нового детского отделения — большой вклад в развитие здравоохранения Самарской области и Куйбышевского района. Проделана огромная совместная работа, мы учли все пожелания родителей и открыли полноценное лечебно-профилактическое отделение. Здесь будет доступен весь комплекс стоматологических услуг. Охрана материнства и детства государственный приоритет. С 2025 года по решению президента Владимира Владимировича Путина реализуется новый национальный проект "Семья". В рамках его мероприятий будем поэтапно совершенствовать инфраструктуру для оказания медицинской помощи детям", — отметил Денис Курдюмов.
Ранее жители микрорайона получали стоматологическую помощь в Самарской городской стоматологической поликлинике № 5. Теперь помощь будет оказываться в шаговой доступности.
"В стоматологическом отделении, которое располагается на втором этаже, находятся хирургический, ортодонтический и два терапевтических кабинета. На первом этаже в рентгенологическом отделении организован стоматологический рентген-кабинет. Он оснащен новыми цифровыми рентген аппаратами. Оборудование поставлено за счет средств областного бюджета, выделенных по решению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева", — рассказал Максим Хайкин.
Получать стоматологическую медицинскую помощь в новом отделении будут порядка 8 тыс. детского населения микрорайона Волгарь и близлежащих территорий. На территории обслуживания отделения находятся две школы и пять детских дошкольных образовательных учреждений.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас