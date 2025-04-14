В Красноярском и Ставропольском районе временно отключат свет 15 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

15.04.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. Торговая, Сокский Спуск, ул. Набережная, ул. Родниковая, ул. Нагорная, ул. Вольная, ул. Солнечная, ул. 70 лет Октября, ул. Сосновая, ул. Атаманская, ул. Садовая, ул. Клубничная, ул. Пушкина, ул. Овражная);

15.04.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (территория Жеребятьева, ул. ОПХ, ул. Сергея Орлова);

15.04.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Кооперативная, ул. Красное поселение, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Рабочая, ул. Строительная);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.