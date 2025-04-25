Самарским студентам провели экскурсию по подстанции "ЗИМ"

Состоялась традиционная экскурсия на подстанцию "ЗИМ" "Самарской сетевой компании". Мероприятие прошло в рамках проекта "Неделя без турникетов" Союза машиностроителей России. На экскурсию были приглашены студенты второго курса Самарского машиностроительного колледжа.

Подстанция "ЗИМ" является одной из крупнейших и снабжает электричеством почти весь Октябрьский район Самары, также она питает своими мощностями многие объекты социальной инфраструктуры: Самарскую областную клиническую станцию переливания крови, корпуса Самарского университета, Самарский зоопарк, тренировочную базу футбольного клуба "Крылья Советов", а также школы, детские сады и поликлиники.

С работой подстанции студентов познакомили дежурный электромонтер по обслуживанию подстанции Виктор Суслов и начальник группы подстанций Самарских электрических сетей Сергей Шуляпин. Для начала ребятам показали ГЩУ — главный щит управления, именно на него стекается вся информация о работе подстанции. Через него осуществляется оперативный контроль и управление основными режимами подстанции.

фото предоставлено АО "ССК"

"На подстанцию "ЗИМ" приходят воздушные линии высокого напряжения 110 тысяч вольт. Здесь оно трансформируется в 6 тысяч вольт, после чего электроэнергия расходится на трансформаторные подстанции, расположенные на территории Октябрьского района", — объясняет Виктор Суслов.

Далее студентам показали, где расположены КСО (камеры сборные одностороннего обслуживания) или просто ячейки. В каждой из них -вакуумный выключатель, который нужен для того, чтобы отключать кабельные линии в случае аварии или для ремонта.

"Как понять, что где-то произошла авария?" — поинтересовался один из студентов.

"Очень просто, есть такая технология — релейная защита, которая отвечает за все происходящие неисправности. Есть центральная сигнализация, которая показывает любую неисправность, любое отклонение от нормальной работы подстанции. Следующим шагом дежурный передает информацию и ждет дальнейших указаний. Самостоятельно он ничего не делает", — пояснил Сергей Шуляпин.

фото предоставлено АО "ССК"

Подстанцию "ЗИМ" обслуживает несколько служб: оперативная служба дежурного персонала, который находится на месте круглосуточно, диспетчерская служба, которая следит за режимом подстанции и контролирует всю городскую сеть, специальная лаборатория и ремонтные бригады.

Преподаватель студентов Светлана Карабанова задала вопрос, какие навыки требуются молодым специалистам, чтобы работать на подстанции.

"Обязательно специализированное образование, хорошее здоровье, так как у нас идет строгий медицинский отбор. Также при поступлении на работу у нас идет программа подготовки, в ней предусмотрены и стажировка дублирования работы электромонтера, за которым будет закреплен новичок, и проверка знаний с комиссией. Программа дублирования длится месяц, в конце проходит экзамен — вопросы с комиссией, далее тестирование на компьютере. Если неудовлетворительно, стажировка продлевается еще на месяц, если со второй попытки кандидат опять не сдает, то он нам не подходит", — рассказал Сергей Шуляпин.

Стажировка проходит непосредственно на рабочем месте, человек оформляется как дублер и работает вместе со специалистом, ему присваивается группа по безопасности 2 — без права самостоятельной работы. После экзаменов и стажировки ему дается группа выше. Такие экзамены сдаются не только на стажировке, они проходят ежегодно — так работники подтверждают свои знания.

Большое внимание на экскурсии было уделено технике безопасности, ведь работа с высоким напряжением очень опасна. Студентам показали средства защиты на подстанции, дополнительно рассказали про первую медицинскую помощь при поражении электрическим током.

Сейчас в "Самарской сетевой компании" работает около 2,5 тыс. сотрудников. Предприятие открыто для молодых специалистов — выпускников профильных учебных заведений. Также студенты могут проходить на предприятии профессиональную практику, и подстанция "ЗИМ" для этого отличное место, отмечают действующие специалисты.