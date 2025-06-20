НОТА и РусГидро планируют совместное развитие решений в области искусственного интеллекта

Вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1) и лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников РусГидро в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнеры сосредоточатся на создании технологий, которые повысят эффективность энергетических компаний и укрепят суверенитет отрасли.
Соглашение предусматривает совместную работу над цифровыми решениями в области искусственного интеллекта и аналитики данных. Помимо этого, компании сфокусируются на работе в сфере технической поддержки и обеспечения бесперебойной работы корпоративных информационных систем. РусГидро также познакомится с продуктами и сервисами ИТ-холдинга Т1 в целях их потенциального использования при реализации проектов по цифровой трансформации.
"Технологии и опыт вендора НОТА помогут РусГидро оптимизировать процессы и усилить конкурентоспособность в условиях глобального технологического перехода. Мы видим большой потенциал в совместных проектах и готовы предложить наиболее эффективные практики и продукты в области импортозамещения", — комментирует Кирилл Булгаков, управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директор ИТ-холдинга Т1.
"Мы давно и внимательно наблюдаем за развитием искусственного интеллекта с точки зрения применения его в энергетике, — говорит Александр Чариков, заместитель генерального директора ПАО "РусГидро". — В рамках форума мы подписали соглашение с одним из лидеров рынка решений ИИ и собираемся сфокусироваться на нескольких вопросах. Это прежде всего применение технологий искусственного интеллекта в организации закупочной деятельности. А также оптимизация процессов работы с локальными нормативными актами, инструкциями и другими внутренними документами; проверка проектной документации на соответствие СНиП, ГОСТ, сводным правилам и технической политике Группы РусГидро. Это хоть и не самые звучные, но на наш взгляд, самые эффективные направления для ИИ с точки зрения реального сокращения трудозатрат. Также интересны чат-боты по внутренним сервисным услугам, поиск аномалий в энергопотреблении на собственные производственные и хозяйственные нужды, контроль соблюдения техники безопасности и регламентов технологических процессов. С точки зрения соблюдения требований регуляторов, видим очень важной тему ИИ-анализа документов на наличие персональных и других чувствительных данных для последующей организации их защиты".
Стороны также планируют участие в совместных мероприятиях для обмена опытом и продвижения российских технологических решений.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.