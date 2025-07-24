В Сызрани женщина на Mitsubishi протаранила ВАЗ, пострадала пассажирка

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В среду, 23 июля, в 10:20 в Сызрани на нерегулируемом перекрестке улиц Саратовской и Фридриха Энгельса 45-летняя женщина на Mitsubishi ASX не уступила дорогу автомобилю LADA-2114.

Фото: ГУ МВД по Самарской области