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В Самарской области откроют производство суверенных ветроэнергетических установок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Самарская область, город Тольятти и ООО "Проекты зеленой энергетики" подписали Специальный инвестиционный контракт о локализации производства суверенных ветроэнергетических установок большой мощности.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) подписали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, а также генеральный директор ПАО "Форвард Энерго" Вячеслав Кожевников.

Реализация проекта позволит локализовать в России производство высокотехнологичной ветротурбины большой мощности, которая на данный момент является наиболее современным решением в области ветроэнергетики. В рамках СПИК компания обеспечит локализацию современных технологий производства основных компонентов ВЭУ — лопастей, ступиц, гондол, генераторов, башен и автоматизированных систем управления. Для создания ряда элементов будут привлечены российские предприятия в рамках отраслевой кооперации.

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"Форвард Энерго" (бывшее ПАО "Фортум") заявилась на конкурс по строительству завода ветроустановок в ОЭЗ "Тольятти". Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, компания стала единственным участником конкурса на заключение специального инвестконтракта (СПИК 2.0).

Планируемый объем инвестиций в производство в особой экономической зоне "Тольятти" составит не менее 4,5 млрд рублей. В результате реализации проекта предполагается создать 400 рабочих мест.

Важность освоения и локализации технологии производства ветровых турбин обусловлена необходимостью обеспечения суверенизации производства данного вида оборудования на территории нашей страны. Реализация этого проекта фактически заложит основы новой отрасли промышленности, внедрения новых инжиниринговых технологий, послужит освоению новых компетенций и создаст новые возможности для развития экономики.

"В 2022 году отечественный рынок покинули западноевропейские производители, что подвергло риску реализацию программы строительства ветроэлектростанций в России. Это могло привести к снижению доли зеленой энергетики в энергобалансе Российской Федерации и потере конкурентоспособности предприятий - потребителей электроэнергии. В настоящее время лишь ограниченное число стран имеет локализованное производство ветровых турбин мультимегаваттного класса (более 5 МВт), теперь и Россия встает в этот ряд", — отметил Антон Алиханов.

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