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Губернатор Власть и политика

В преддверии Дня Победы Самарская область отправила гуманитарный груз бойцам в зону СВО

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области очередную партию спецтехники и оборудования в зону проведения специальной военной операции. Мероприятие прошло на площади Славы в Самаре.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Гуманитарный груз, сформированный по заявкам командиров воинских частей, включает более 1000 радиостанций, тепловизионные прицелы, партию квадрокоптеров Mavic, а также 27 единиц спецтранспорта, в том числе бронеавтомобили "Чекан", "Ладога" и различные модификации автомобилей УАЗ и "Урал". Вся поставка направлена на обеспечение потребностей наших бойцов на передовой.
Глава региона пообщался с командирами, уточнив дополнительные нужды подразделений. "Смотрите по потребностям и оперативно передавайте. Все сделаем, всем поможем", - заверил он.

"Сегодня мы получаем "Mavic-3" - очень эффективная модель. На фронте требуется в основном система БПЛА. И губернатор помогает нам в этом. Поддержка всегда ощущается. Люди поддерживают нас. Очень благодарны за помощь", - рассказал участник специальной военной операции, сержант Степан Малыгин.

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в этом году в зону специальной военной операции уже доставлено свыше 1000 БПЛА. Кроме того, по договоренности с командирами, регион отправит на передовую еще 600 квадрокоптеров.

Как отметил участник специальной военной операции, сержант Валерий Богатырев, находящийся в настоящее время в отпуске, одной из наиболее востребованных машин является бронированная техника типа "Ладога". Сегодня четыре таких бронеавтомобиля с установленной станцией РЭБ отправятся на передовую.

Передача гуманитарной помощи состоялась в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Глава региона поздравил с наступающим праздником 9 Мая, выразив благодарность командирам и нашим бойцам. "Всем передайте поздравления с праздником. Ждем с Победой. Победили 80 лет назад, победим и сейчас!" - уверен губернатор.

В ближайшее время гуманитарный груз будет доставлен в зону боевых действий.

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