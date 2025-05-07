В преддверии Дня Победы Самарская область отправила гуманитарный груз бойцам в зону СВО

В среду, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области очередную партию спецтехники и оборудования в зону проведения специальной военной операции. Мероприятие прошло на площади Славы в Самаре.
Гуманитарный груз, сформированный по заявкам командиров воинских частей, включает более 1000 радиостанций, тепловизионные прицелы, партию квадрокоптеров Mavic, а также 27 единиц спецтранспорта, в том числе бронеавтомобили "Чекан", "Ладога" и различные модификации автомобилей УАЗ и "Урал". Вся поставка направлена на обеспечение потребностей наших бойцов на передовой.
Глава региона пообщался с командирами, уточнив дополнительные нужды подразделений. "Смотрите по потребностям и оперативно передавайте. Все сделаем, всем поможем", - заверил он.
"Сегодня мы получаем "Mavic-3" - очень эффективная модель. На фронте требуется в основном система БПЛА. И губернатор помогает нам в этом. Поддержка всегда ощущается. Люди поддерживают нас. Очень благодарны за помощь", - рассказал участник специальной военной операции, сержант Степан Малыгин.
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в этом году в зону специальной военной операции уже доставлено свыше 1000 БПЛА. Кроме того, по договоренности с командирами, регион отправит на передовую еще 600 квадрокоптеров.
Как отметил участник специальной военной операции, сержант Валерий Богатырев, находящийся в настоящее время в отпуске, одной из наиболее востребованных машин является бронированная техника типа "Ладога". Сегодня четыре таких бронеавтомобиля с установленной станцией РЭБ отправятся на передовую.
Передача гуманитарной помощи состоялась в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Глава региона поздравил с наступающим праздником 9 Мая, выразив благодарность командирам и нашим бойцам. "Всем передайте поздравления с праздником. Ждем с Победой. Победили 80 лет назад, победим и сейчас!" - уверен губернатор.
В ближайшее время гуманитарный груз будет доставлен в зону боевых действий.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка