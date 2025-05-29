Игорь Осинькин награжден знаком "За заслуги перед Самарской областью"

В четверг, 29 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину награду – знак "За заслуги перед Самарской областью".
"Талантливый тренер, внесший огромный вклад в развитие одного из символов Самарской области — футбольного клуба "Крылья Советов". За 5 лет ему удалось создать команду, которая своей яркой игрой влюбила в себя тысячи болельщиков не только в нашем регионе, но и по всей стране. 194 матча, много ярких побед, невероятные эмоции болельщиков. Достойная и самоотверженная работа. Любовь и уважение болельщиков, постоянная поддержка со стороны команды.
Наступил момент перемен. Сотрудничество "Крыльев Советов" Игоря Витальевича завершено. Уверен, клуб и регион остаются для него родным домом, где его ценят. Навсегда в сердце Самарской области.
Поблагодарил Игоря Витальевича. Обнялись, пожали руки. Расстаемся с грустью и со взаимным уважением. Спасибо и успехов, Игорь Витальевич! Начинается новый этап в жизни "Крыльев Советов". Только вперед!", - написал в своем Телеграм-канале Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка