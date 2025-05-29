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Губернатор Власть и политика

Игорь Осинькин награжден знаком "За заслуги перед Самарской областью"

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 29 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину награду – знак "За заслуги перед Самарской областью".

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

"Талантливый тренер, внесший огромный вклад в развитие одного из символов Самарской области — футбольного клуба "Крылья Советов". За 5 лет ему удалось создать команду, которая своей яркой игрой влюбила в себя тысячи болельщиков не только в нашем регионе, но и по всей стране. 194 матча, много ярких побед, невероятные эмоции болельщиков. Достойная и самоотверженная работа. Любовь и уважение болельщиков, постоянная поддержка со стороны команды.

Наступил момент перемен. Сотрудничество "Крыльев Советов" Игоря Витальевича завершено. Уверен, клуб и регион остаются для него родным домом, где его ценят. Навсегда в сердце Самарской области.

Поблагодарил Игоря Витальевича. Обнялись, пожали руки. Расстаемся с грустью и со взаимным уважением. Спасибо и успехов, Игорь Витальевич! Начинается новый этап в жизни "Крыльев Советов". Только вперед!", - написал в своем Телеграм-канале Вячеслав Федорищев. 

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