Губернатор Вячеслав Федорищев и статс-секретарь - замминистра Минпромторга РФ Роман Чекушов поздравили с Днем химика сотрудников отрасли

В пятницу, 23 мая, в Тольятти ДК "Тольятти" им. Н.В.Абрамова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню химика. Работников отрасли поздравили статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Лучшим сотрудникам предприятий химической отрасли вручили награды.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем химика. В отрасли работают сегодня более 650 тысяч человек. 1,7% ВВП производят российские химические предприятия. Они продолжают дальше развиваться. В прошлом году в химическую отрасль было проинвестировано 47 млрд рублей. Мы сталкиваемся с продуктами химии каждый день. Это упаковка, окружающие нас в повседневности материалы, продукция парфюмерии и косметики и многое другое. Все это появилось благодаря вашему сплоченному профессиональному труду", - поздравил работников химической отрасли региона Роман Чекушов.

Губернатор подчеркнул: эта отрасль является одной из ключевых для области, в ней трудится почти 19 тыс. человек. "Эта цифра постоянно растет. Благодаря стабильной и устойчивой работе химических предприятий обеспечивается наполнение российского бюджета, создается база для дальнейшего социально-экономического развития региона. Мы гордимся эффективной работой наших химиков. Видим, что объем отгрузки с каждым годом растет, инвестиции прирастают, а значит, будет дальнейшее развитие, новые цеха, новые мощности", - отметил он.

Самарская область занимает лидирующие позиции в России по выпуску аммиака, минеральных удобрений и других изделий, которые позволяют развиваться многим отраслям промышленности. Значительную долю регион занимает в производстве продукции, направленной на обеспечение безопасности государства и его обороноспособности.

"Уважаемые работники химической промышленности, для меня большая честь сегодня вас в преддверии праздника поздравить, поблагодарить за вашу работу, за ваш труд!" - обратился губернатор. Отдельную благодарность он выразил ветеранам отрасли, которые много лет отдали этой непростой работе, продолжают трудиться и передают мастерство новым поколениям. Также Вячеслав Федорищев поблагодарил коллективы предприятий за поддержку военнослужащих - участников СВО.

Крупнейшие предприятия химической промышленности - ПАО "КуйбышевАзот", АО "ТОАЗ", ООО "Томет", ООО "Тольяттикаучук", АО "Промсинтез", АО ПКК "Весна", АО "Таркетт" и ряд других. Химические прозводства Самарской области являются ведущими как в Приволжском федеральном округе, так и в Российской Федерации по выпуску полиамида (99,6%), технических нитей (100%), напольных покрытий и линолеума (45%), капролактама (50%), шинного корда (75%), аммиака (15,9%), синтетических каучуков (8,7%). Продукция поставляется потребителям практически на всей территории Российской Федерации.

Вячеслав Федорищев и Роман Чекушов вручили награды отличившимся работникам химической отрасли.

Почетное звание Министерства промышленности и торговли РФ "Почетный химик" получил генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко. Почетной грамоты Министерства промышленности и торговли РФ удостоены оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве ПАО "КуйбышевАзот" Вадим Иванов, прессовщик производства ООО "Тольяттикаучук" Ирина Ермолаева, просеивальщик цеха АО "Промсинтез" Михаил Кучеров, оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве АО "ТОАЗ" Татьяна Учускина.

Знаком отличия Князя Григория Засекина отмечен председатель совета директоров ПАО "КуйбышевАзот" Виктор Герасименко. Заслуженными работниками химической промышленности Самарской области стали слесарь-ремонтник цеха №25 - сульфата аммония производства капролактама ПАО "КуйбышевАзот" Виктор Амосов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха №3 АО "ПРОМСИНТЕЗ" Александр Дворянкин, слесарь-ремонтник 6 разряда цеха централизованного ремонта и обслуживания технологического оборудования крупнотоннажных агрегатов аммиака "Кемико" №21 АО "ТОАЗ" Дмитрий Ильяшенко.

Почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям" награждена специалист по внутренним и внешним коммуникациям управления информации ПАО "КуйбышевАзот" Карина Старухина, Почетным знаком губернатора Самарской области "За содействие Вооруженным силам Российской Федерации" (III степени) - директор ЗАО "Химсинтез" Александр Симдянов. Девяти работникам предприятий отрасли были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области.