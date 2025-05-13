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Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Самарской области. В ходе заседания участники проанализировали работы по подготовке пляжей для обеспечения безопасного отдыха людей на водных объектах, а также по развитию пожарной охраны на территории региона.

Фото: Иван Макеев

Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов усилить контроль за безопасностью на воде: "У нас ежегодно, несмотря на принимаемые меры, происходят серьезные происшествия на водных объектах, в том числе с летальным исходом. В основном гибель людей происходит при купании в местах несанкционированного массового отдыха на воде. В целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах в летний период 2025 года главам городских кругов и муниципальных районов поручаю организовать взаимодействие со спасательными формированиями Самарской области, органами внутренних дел".

Как сообщил начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Старов, на сегодняшний день в Главное управление МЧС России по Самарской области поступило 43 заявления-декларации пляжей от 21 муниципального образования. Из них допущено к эксплуатации 13 пляжей. Что касается остальных, то владельцам пляжей направлено письмо о представлении дополнительных документов для подтверждения сведений, указанных в заявлении-декларации.

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов доложил о работе по организации пляжей на текущий момент в части оформления прав на земельные участки, договора на водопользование и подачи заявлений-деклараций в ГИМС. На данный момент по ряду территорий заявления не поданы, и сроки выполнения этой задачи были скорректированы до 23 мая. Эти сроки являются достаточно сжатыми в связи с ранним наступлением положительных температур и возможным более ранним началом купального сезона.

В ходе заседания свои доклады по данному вопросу представили глава г. о. Самара Иван Носков, глава г. о. Тольятти Илья Сухих, глава г. о. Сызрань Сергей Володченков, глава г. о. Новокуйбышевск Алексей Коробков, глава м. р. Волжский Александр Шарков.

Вячеслав Федорищев поручил ускорить подготовку, в том числе по организации спасательных постов. "Оказывайте всю необходимую помощь, сопровождайте, чтобы все мероприятия были выполнены", — обратился он к главе профильного министерства Артему Ефимову.

О показателях реагирования на пожары и развитии областной противопожарной службы и частной пожарной охраны доложил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС по Самарской области Иван Савенков. В ходе обсуждения участники заседания разобрали ряд проблемных вопросов, а также внесли в итоговый протокол задачи для дальнейшего совершенствования деятельности пожарной охраны на территории области.

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