Губернатор Самарской области поздравил самарцев с Днем пограничника

В среду, 28 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем пограничника.

"Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Охрана государственной границы — одна из важнейших задач, решение которой обеспечивает защиту национальных интересов России и безопасность наших граждан.

Пограничники всегда принимали на себя первый удар и героически, до последней капли крови сражались с превосходящим по численности агрессором. Неувядаемой славой покрыли себя защитники рубежей нашей Родины в 1941 году. Неустрашимо встав на пути немецко-фашистской орд, они замедлили продвижение врага вглубь нашей страны, чем способствовали срыву плана "Барбаросса".

Достойными преемниками героев Великой Отечественной войны стали современные "зеленые фуражки", проявившие стойкость и мужество в ходе проведения специальной военной операции. Их подвиг на территории Курской, Брянской и Белгородской областей никогда не будет забыт.

Бдительно несут службу сотрудники отряда пограничного контроля "Поволжье". В тесном взаимодействии с региональным Правительством они ведут работу по обеспечению надежной охраны госграницы, противодействуют терроризму, трансграничной организованной преступности, наркотрафику, нелегальной миграции и контрабанде.

Уважаемые товарищи! Благодарю вас за верность долгу и присяге, отвагу и самоотверженность. Спасибо ветеранам, передавшим молодому поколению свой богатый опыт и привившим гордость за принадлежность к пограничной службе ФСБ Российской Федерации.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, крепости духа, благополучия и удачи во всех начинаниях! Уверен, что 2025 год, объявленный Президентом России В. В. Путиным Годом защитника Отечества, будет отмечен новыми успехами и достижениями в вашей служебной деятельности!", - говорится в поздравительном адресе.