16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор Самарской области поздравил самарцев с Днем пограничника От детского отдыха до развития речной инфраструктуры: Вячеслав Федорищев дал поручения по итогам оперативного совещания Вячеслав Федорищев принял участие в международной выставке "Металлообработка-2025" Губернатор поздравил предпринимателей с профессиональным праздником Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем химика

Губернатор Власть и политика

Губернатор Самарской области поздравил самарцев с Днем пограничника

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 28 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем пограничника.

"Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Охрана государственной границы — одна из важнейших задач, решение которой обеспечивает защиту национальных интересов России и безопасность наших граждан.

Пограничники всегда принимали на себя первый удар и героически, до последней капли крови сражались с превосходящим по численности агрессором. Неувядаемой славой покрыли себя защитники рубежей нашей Родины в 1941 году. Неустрашимо встав на пути немецко-фашистской орд, они замедлили продвижение врага вглубь нашей страны, чем способствовали срыву плана "Барбаросса".

Достойными преемниками героев Великой Отечественной войны стали современные "зеленые фуражки", проявившие стойкость и мужество в ходе проведения специальной военной операции. Их подвиг на территории Курской, Брянской и Белгородской областей никогда не будет забыт.

Бдительно несут службу сотрудники отряда пограничного контроля "Поволжье". В тесном взаимодействии с региональным Правительством они ведут работу по обеспечению надежной охраны госграницы, противодействуют терроризму, трансграничной организованной преступности, наркотрафику, нелегальной миграции и контрабанде.

Уважаемые товарищи! Благодарю вас за верность долгу и присяге, отвагу и самоотверженность. Спасибо ветеранам, передавшим молодому поколению свой богатый опыт и привившим гордость за принадлежность к пограничной службе ФСБ Российской Федерации.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, крепости духа, благополучия и удачи во всех начинаниях! Уверен, что 2025 год, объявленный Президентом России В. В. Путиным Годом защитника Отечества, будет отмечен новыми успехами и достижениями в вашей служебной деятельности!", - говорится в поздравительном адресе. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1