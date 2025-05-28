Губернатор Самарской области поздравил самарцев с Днем пограничника

В среду, 28 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем пограничника.
"Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Охрана государственной границы — одна из важнейших задач, решение которой обеспечивает защиту национальных интересов России и безопасность наших граждан.
Пограничники всегда принимали на себя первый удар и героически, до последней капли крови сражались с превосходящим по численности агрессором. Неувядаемой славой покрыли себя защитники рубежей нашей Родины в 1941 году. Неустрашимо встав на пути немецко-фашистской орд, они замедлили продвижение врага вглубь нашей страны, чем способствовали срыву плана "Барбаросса".
Достойными преемниками героев Великой Отечественной войны стали современные "зеленые фуражки", проявившие стойкость и мужество в ходе проведения специальной военной операции. Их подвиг на территории Курской, Брянской и Белгородской областей никогда не будет забыт.
Бдительно несут службу сотрудники отряда пограничного контроля "Поволжье". В тесном взаимодействии с региональным Правительством они ведут работу по обеспечению надежной охраны госграницы, противодействуют терроризму, трансграничной организованной преступности, наркотрафику, нелегальной миграции и контрабанде.
Уважаемые товарищи! Благодарю вас за верность долгу и присяге, отвагу и самоотверженность. Спасибо ветеранам, передавшим молодому поколению свой богатый опыт и привившим гордость за принадлежность к пограничной службе ФСБ Российской Федерации.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, крепости духа, благополучия и удачи во всех начинаниях! Уверен, что 2025 год, объявленный Президентом России В. В. Путиным Годом защитника Отечества, будет отмечен новыми успехами и достижениями в вашей служебной деятельности!", - говорится в поздравительном адресе.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка