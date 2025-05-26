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Губернатор Власть и политика

Губернатор поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей с профессиональным праздником.

"Активность бизнеса — ключевой фактор социально-экономического развития Самарской области и всей страны. В нашем регионе благодаря поддержке государства, реализации национальных проектов сегмент малого и среднего бизнеса, несмотря на серьезные вызовы времени, демонстрирует устойчивый рост. В предпринимательскую деятельность вовлечены более 40% от общего числа занятых в региональной экономике — почти на четверть больше, чем пятью годами ранее. Ежегодно растет и количество самозанятых: этот статус уже зарегистрировали более 300 тыс. жителей региона", — отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона подчеркнул, что предприниматели успешно проявляют себя в самых разных сферах жизни. Создание дополнительных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, расширяющийся ассортимент товаров и услуг, благоустройство, благотворительность стали важными составляющими их работы.

"Региональная власть заинтересована в укреплении позиций цивилизованного, социально ответственного, открытого бизнеса, в улучшении инвестиционного климата. Мы всегда будем поддерживать инициативных, энергичных, неравнодушных к судьбе России людей, сумевших организовать и развить свое дело", — заверил губернатор.

Вячеслав Федорищев выразил благодарность за вклад предпринимателей в развитие родного края, достижение национальных целей развития России, поставленных президентом В. В. Путиным, помощь, оказываемую участникам специальной военной операции и их семьям.

"В этот праздничный день от всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, надежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов и перспективных бизнес-проектов!", — подытожил губернатор.

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