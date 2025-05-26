Губернатор поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей с профессиональным праздником.
"Активность бизнеса — ключевой фактор социально-экономического развития Самарской области и всей страны. В нашем регионе благодаря поддержке государства, реализации национальных проектов сегмент малого и среднего бизнеса, несмотря на серьезные вызовы времени, демонстрирует устойчивый рост. В предпринимательскую деятельность вовлечены более 40% от общего числа занятых в региональной экономике — почти на четверть больше, чем пятью годами ранее. Ежегодно растет и количество самозанятых: этот статус уже зарегистрировали более 300 тыс. жителей региона", — отметил Вячеслав Федорищев.
Глава региона подчеркнул, что предприниматели успешно проявляют себя в самых разных сферах жизни. Создание дополнительных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, расширяющийся ассортимент товаров и услуг, благоустройство, благотворительность стали важными составляющими их работы.
"Региональная власть заинтересована в укреплении позиций цивилизованного, социально ответственного, открытого бизнеса, в улучшении инвестиционного климата. Мы всегда будем поддерживать инициативных, энергичных, неравнодушных к судьбе России людей, сумевших организовать и развить свое дело", — заверил губернатор.
Вячеслав Федорищев выразил благодарность за вклад предпринимателей в развитие родного края, достижение национальных целей развития России, поставленных президентом В. В. Путиным, помощь, оказываемую участникам специальной военной операции и их семьям.
"В этот праздничный день от всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, надежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов и перспективных бизнес-проектов!", — подытожил губернатор.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка