Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи

В четверг, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Международным днем семьи.
Глава региона отметил, что Самарская области стала первым регионом в России, где с 1994 года начал отмечаться этот праздник.
"По сложившейся традиции участниками праздничных мероприятий становятся семьи из всех муниципальных образований региона. Особое внимание сегодня — семьям наших героев, военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", - подчеркнул он.
Вячеслав Федорищев напомнил, что семья является главным объектом внимания со стороны государства. С 2025 года Самарская область приступила к реализации одноименного национального проекта, направленного на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей.
"В нашем регионе накоплен богатый, во многом уникальный опыт в сфере реализации семейной политики. Благодаря принимаемым мерам за последние 15 лет количество многодетных семей увеличилось в регионе почти в 4 раза и достигло 42 тысяч. В соответствии с указом президента России Владимира Путина в 2022 году установлено звание "Мать-героиня", которого в 2023 году удостоены 2 матери нашего региона, а всего проживает 25 матерей, удостоенных этого высокого звания в советский период. Семнадцать семей награждены президентским орденом "Родительская слава", девятнадцать семей — медалью ордена. Чтобы повысить значимость семьи с детьми в современном обществе 2025 год объявлен в Самарской области Годом многодетной семьи", - сообщил губернатор.
Он добавил, что правительство региона продолжит создавать условия для эффективного решения социально-демографических задач.
"Будем делать все для того, чтобы у нас было больше крепких, счастливых, благополучных семей.
От всей души желаю вам, дорогие друзья, большого семейного счастья, гармонии, добра, любви и согласия!" - заключил Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка