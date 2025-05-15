16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона Вячеслав Федорищев вручил награды многодетным семьям Самарской области Губернатор Самарской области формирует новый градостроительный совет Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по повышению эффективности работы с федеральным центром

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Международным днем семьи.

Глава региона отметил, что Самарская области стала первым регионом в России, где с 1994 года начал отмечаться этот праздник.

"По сложившейся традиции участниками праздничных мероприятий становятся семьи из всех муниципальных образований региона. Особое внимание сегодня — семьям наших героев, военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", - подчеркнул он.

Вячеслав Федорищев напомнил, что семья является главным объектом внимания со стороны государства. С 2025 года Самарская область приступила к реализации одноименного национального проекта, направленного на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей.

"В нашем регионе накоплен богатый, во многом уникальный опыт в сфере реализации семейной политики. Благодаря принимаемым мерам за последние 15 лет количество многодетных семей увеличилось в регионе почти в 4 раза и достигло 42 тысяч. В соответствии с указом президента России Владимира Путина в 2022 году установлено звание "Мать-героиня", которого в 2023 году удостоены 2 матери нашего региона, а всего проживает 25 матерей, удостоенных этого высокого звания в советский период. Семнадцать семей награждены президентским орденом "Родительская слава", девятнадцать семей — медалью ордена. Чтобы повысить значимость семьи с детьми в современном обществе 2025 год объявлен в Самарской области Годом многодетной семьи", - сообщил губернатор.

Он добавил, что правительство региона продолжит создавать условия для эффективного решения социально-демографических задач.

"Будем делать все для того, чтобы у нас было больше крепких, счастливых, благополучных семей.
От всей души желаю вам, дорогие друзья, большого семейного счастья, гармонии, добра, любви и согласия!" - заключил Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1