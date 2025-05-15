Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи

В четверг, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Международным днем семьи.

Глава региона отметил, что Самарская области стала первым регионом в России, где с 1994 года начал отмечаться этот праздник.

"По сложившейся традиции участниками праздничных мероприятий становятся семьи из всех муниципальных образований региона. Особое внимание сегодня — семьям наших героев, военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", - подчеркнул он.

Вячеслав Федорищев напомнил, что семья является главным объектом внимания со стороны государства. С 2025 года Самарская область приступила к реализации одноименного национального проекта, направленного на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей.

"В нашем регионе накоплен богатый, во многом уникальный опыт в сфере реализации семейной политики. Благодаря принимаемым мерам за последние 15 лет количество многодетных семей увеличилось в регионе почти в 4 раза и достигло 42 тысяч. В соответствии с указом президента России Владимира Путина в 2022 году установлено звание "Мать-героиня", которого в 2023 году удостоены 2 матери нашего региона, а всего проживает 25 матерей, удостоенных этого высокого звания в советский период. Семнадцать семей награждены президентским орденом "Родительская слава", девятнадцать семей — медалью ордена. Чтобы повысить значимость семьи с детьми в современном обществе 2025 год объявлен в Самарской области Годом многодетной семьи", - сообщил губернатор.

Он добавил, что правительство региона продолжит создавать условия для эффективного решения социально-демографических задач.

"Будем делать все для того, чтобы у нас было больше крепких, счастливых, благополучных семей.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, большого семейного счастья, гармонии, добра, любви и согласия!" - заключил Вячеслав Федорищев.