В ОЭЗ "Тольятти" планируют построить завод ветряков

"Форвард Энерго" (бывшее ПАО "Фортум") заявилась на конкурс по строительству завода ветроустановок в ОЭЗ "Тольятти". Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, компания стала единственным участником конкурса на заключение специального инвестконтракта (СПИК 2.0).

Минпромторг опубликовал извещение о старте приема заявок на СПИК 7 мая, прием завершился 17 мая, результаты пока не опубликованы. В Минпромторге и в "Форвард Энерго" не ответили на вопросы издания.

По условиям СПИК 2.0 инвестор обязан внедрить в РФ современную технологию из перечня, утвержденного правительством. В обмен компания получает налоговые льготы, а также досрочный статус "сделано в России" на компоненты еще до запуска завода в стране. "Форвард Энерго" - единственная компания, которая соответствовала условиям конкурса.

В извещении Минпромторга указывается, что проект для СПИКа должен располагаться на территории особой экономической зоны "Тольятти". В феврале 2024 г. "Форвард Энерго" на площадке "Фабрикант" опубликовала тендер на выполнение проектно-изыскательских работ завода по производству компонентов для ветроустановок в ОЭЗ "Тольятти". Судя по документации закупки, "Форвард Энерго" хочет запустить на территории ОЭЗ производство башен, ступиц, гондол и лопастей, а также сборку турбин.

Источники "Коммерсанта" говорят, что технологическим партнером "Форвард Энерго" может выступить одна из азиатских компаний. Предполагается, что инвестор в первые три года после заключения СПИК 2.0 может не размещать производство партнера в РФ, импортируя оборудование.

Напомним, "Форвард Энерго" в 2022 г. осталась без технологического партнера в связи с уходом из России датской Vestas, которая до того поставляла в страну генераторы и выпускала лопасти в Ульяновской области в рамках СПИК.

"Форвард Энерго", являющееся дочерней структурой финской Fortum, было передано под управление Росимущества.

В портфеле компании - проекты ветроэнергетических станций общей мощностью 1,65 ГВт, в том числе строительство трех ВЭС в Красноармейском районе Самарской области - Покровской, Ивановской и Гражданской. Здесь должны появиться 52 ветроэнергетические установки суммарной мощностью 236,6 МВт. Их возведение началось в 2021 году. Планировалось, что станции начнут поставлять электроэнергию в четвертом квартале 2022 года. Однако с уходом с российского рынка Vestas проект был законсервирован.

В компании тогда поясняли Волга Ньюс, что законодательство позволяет переносить реализацию проектов в области возобновляемых источников энергии на сроки до двух лет. На запрос Волга Ньюс по поводу сроков возобновления строительства ВЭС в "Форвард Энерго" не ответили.