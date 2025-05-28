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Вячеслав Федорищев анонсировал новые меры поддержки бизнеса

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в региональном бизнес-форуме "Мой бизнес 63. Время роста", приуроченном к празднованию Дня российского предпринимательства.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона, открывая мероприятие, озвучил новые меры поддержки, которые планируется ввести для региональных предпринимателей:

"Наш приоритет - это поддержка участников специальной военной операции. Вместе с фондом "Защитники Отечества" и проектом "Школа Героев" мы запускаем программу поддержки предпринимательских инициатив участников СВО. В ее рамках они смогут бесплатно обучиться основам ведения бизнеса и претендовать на получение грантов размером до 500 тысяч рублей на реализацию бизнес-проектов. Кроме того, участники СВО - новые предприниматели смогут воспользоваться льготными микрозаймами Гарантийного фонда Самарской области под 1% годовых", - сказал Вячеслав Федорищев.

Также губернатор сообщил о том, что в регионе запустили работу Фонда поддержки технологического предпринимательства. Он будет предоставлять гранты предпринимателям для поддержки их инновационных решений.

"Продолжим предоставлять льготы по упрощенной системе налогообложения для социальных предпринимателей, которые решают проблемы в сфере здравоохранения, образования, культуры, экологии и спорта, создают рабочие места для социально незащищенных граждан, улучшают качество жизни населения", - отметил Вячеслав Федорищев.

Кроме того, будет запущена программа льготного кредитования в Гарантийном фонде Самарской области для многодетных предпринимателей под низкий процент - 5% годовых.

Помимо этого, будет разработана мера поддержки для новичков-экспортеров в виде единовременной денежной выплаты, так называемый экспортный кешбэк.

"Правительство РФ делает все возможное, чтобы, несмотря на ограниченные ресурсы, каждое направление так или иначе поддержать. В регионе действует система мер поддержки. Мы ее будем совершенствовать, вместе с вами дорабатывать, дополнять, которая точно не позволит нам всем сказать, что мы можем где-то провалиться. Нет, мы будем только развиваться и расти, и во многом здесь ваш личный вклад, ваше упорство, трудолюбие являются определяющими", - подчеркнул губернатор.
В регионе сейчас работают свыше 137 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей, более 310 тыс. самозанятых.

Глава региона поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды успешным представителям предпринимательства региона.

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