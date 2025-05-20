Вячеслав Федорищев поручил благоустроить Загородный парк до конца года

Во вторник, 20 мая, одним из вопросов, рассмотренных в рамках оперативного совещания в правительстве Самарской области, стало благоустройство парков. Отдельное внимание губернатор Вячеслав Федорищев уделил обсуждению ситуации, связанной с Загородным парком, и поручил выполнить его благоустройство до конца текущего года.

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов сообщил, что в 2025 году на содержание Загородного парка ГБУ "Самаралес" предусмотрел 25 млн рублей, из которых половину суммы составит оплата труда сотрудников (сейчас в парке работает 26 человек, в том числе три инженерно-технических работника, а также 4 уборочные машины).

В работы по содержанию, по словам руководителя минприроды, входят санитарная обработка, опилка аварийных насаждений (планируется спилить 310 деревьев), посадка цветников, содержание газонов, уход за асфальтовыми дорожками, вывоз мусора и т.п.

Также министр напомнил, что последняя реконструкция парка проводилась более 50 лет назад.

"Парк реконструировали в 1960 году. В этот период капитально отремонтировали и восстановили систему освещения, асфальтовое покрытие пешеходных дорожек, стоянки для транспорта, поливочную систему. Вместе с тем, чтобы сделать парк действительно современным и комфортным пространством, необходимо рассмотреть вопрос, касающийся комплексной реконструкции", - добавил Артем Ефимов.

Напомним, в начале 2023 г. в Самаре провели открытый конкурсный отбор проектов реновации Загородного парка. Однако в октябре того же года стало известно, что минэкономразвития РФ исключил реконструкцию Загородного парка в Самаре из программы территориального развития. Контракт на реконструкцию был расторгнут, финансирование на обновление локации не предполагалось.

Вместе с тем, как отметил Артем Ефимов, на территории парка находятся объекты, сооружения и земельные участки, "принадлежащие частным лицам" и, в случае принятия решения о глобальной реконструкции, с собственниками нужно будет осуществлять взаимодействие.

"Учитывая особую популярность парка, предполагаем целесообразным его дальнейшее развитие", - заключил министр.

Зампредседателя областного правительства Анастасия Сорокина добавила, что в течение четырех лет в Самаре планируется благоустроить все парки.

"На следующий год планируется разработка концепций, а затем мы уйдем в разработку проектно-сметных документаций", - сообщила она.

Однако Вячеслав Федорищев предложил отнестись к планированию более расторопно.

"У нас, по сути, проектные работы сейчас не ведутся. Значит, на следующий год у нас будет очень мало решений, которые можно будет реализовать. Это плохо, тем более что за последние годы по каждому из парков было выработано много концепций", - подчеркнул губернатор.

Глава региона дал ряд поручений министерству природы: до конца мая перевести в рабочий план решения, накопленные и проработанные ранее, и до конца года привести парк в порядок.

"Необходимо в этом году привести парк в порядок. Он любим жителями, в нем прекрасная природа, но он страдает с точки зрения обустройства территории, - отметил он. - Там не требуется большого количества современных аттракционов, там действительно очень хороша природная составляющая, только ее нужно поддерживать в надлежащем виде. Плюс - создать, по возможности, комфортную городскую среду".

В заключение Вячеслав Федорищев предложил рассмотреть идею сделать Загородный парк модельным.

"Можно сделать его модельным, и решения, которые мы туда заложим, потом предлагать в другие самарские парки", - заключил он.