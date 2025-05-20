Вячеслав Федорищев поручил благоустроить Загородный парк до конца года

Во вторник, 20 мая, одним из вопросов, рассмотренных в рамках оперативного совещания в правительстве Самарской области, стало благоустройство парков. Отдельное внимание губернатор Вячеслав Федорищев уделил обсуждению ситуации, связанной с Загородным парком, и поручил выполнить его благоустройство до конца текущего года.
Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов сообщил, что в 2025 году на содержание Загородного парка ГБУ "Самаралес" предусмотрел 25 млн рублей, из которых половину суммы составит оплата труда сотрудников (сейчас в парке работает 26 человек, в том числе три инженерно-технических работника, а также 4 уборочные машины).
В работы по содержанию, по словам руководителя минприроды, входят санитарная обработка, опилка аварийных насаждений (планируется спилить 310 деревьев), посадка цветников, содержание газонов, уход за асфальтовыми дорожками, вывоз мусора и т.п.
Также министр напомнил, что последняя реконструкция парка проводилась более 50 лет назад.
"Парк реконструировали в 1960 году. В этот период капитально отремонтировали и восстановили систему освещения, асфальтовое покрытие пешеходных дорожек, стоянки для транспорта, поливочную систему. Вместе с тем, чтобы сделать парк действительно современным и комфортным пространством, необходимо рассмотреть вопрос, касающийся комплексной реконструкции", - добавил Артем Ефимов.
Напомним, в начале 2023 г. в Самаре провели открытый конкурсный отбор проектов реновации Загородного парка. Однако в октябре того же года стало известно, что минэкономразвития РФ исключил реконструкцию Загородного парка в Самаре из программы территориального развития. Контракт на реконструкцию был расторгнут, финансирование на обновление локации не предполагалось.
Вместе с тем, как отметил Артем Ефимов, на территории парка находятся объекты, сооружения и земельные участки, "принадлежащие частным лицам" и, в случае принятия решения о глобальной реконструкции, с собственниками нужно будет осуществлять взаимодействие.
"Учитывая особую популярность парка, предполагаем целесообразным его дальнейшее развитие", - заключил министр.
Зампредседателя областного правительства Анастасия Сорокина добавила, что в течение четырех лет в Самаре планируется благоустроить все парки.
"На следующий год планируется разработка концепций, а затем мы уйдем в разработку проектно-сметных документаций", - сообщила она.
Однако Вячеслав Федорищев предложил отнестись к планированию более расторопно.
"У нас, по сути, проектные работы сейчас не ведутся. Значит, на следующий год у нас будет очень мало решений, которые можно будет реализовать. Это плохо, тем более что за последние годы по каждому из парков было выработано много концепций", - подчеркнул губернатор.
Глава региона дал ряд поручений министерству природы: до конца мая перевести в рабочий план решения, накопленные и проработанные ранее, и до конца года привести парк в порядок.
"Необходимо в этом году привести парк в порядок. Он любим жителями, в нем прекрасная природа, но он страдает с точки зрения обустройства территории, - отметил он. - Там не требуется большого количества современных аттракционов, там действительно очень хороша природная составляющая, только ее нужно поддерживать в надлежащем виде. Плюс - создать, по возможности, комфортную городскую среду".
В заключение Вячеслав Федорищев предложил рассмотреть идею сделать Загородный парк модельным.
"Можно сделать его модельным, и решения, которые мы туда заложим, потом предлагать в другие самарские парки", - заключил он.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка