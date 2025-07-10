В Кошках по поручению губернатора Федорищева отремонтируют районную больницу

В четверг, 10 июля, губернатор Вячеслав Федорищев работает в Кошкинском районе. В программе посещения — осмотр ряда социальных и инфраструктурных объектов, а также подведение предварительных итогов выезда в муниципалитет делегации регионального правительства.

Первым объектом, который посетил глава региона, стала Центральная районная больница в селе Кошки. В структуре больницы стационар на 70 коек, поликлиника, рассчитанная на прием 600 пациентов в смену, 27 фельдшерско-акушерских пунктов, есть один передвижной ФАП.

Как рассказал главный врач ГБУЗ СО "Кошкинская ЦРБ" Виталий Салманидин, здание больницы построено в 1981 году, в прошлые годы частично проводились капитальные ремонты. Поставлено новое оборудование — рентген-аппаратура, новые аппараты УЗИ. В 2024 году здесь в поликлиническом отделении отремонтировали помещения и разместили там компьютерный томограф. В этом году провели ремонт в стоматологическом отделении. Глава региона осмотрел помещения больницы, оценил качество ремонта.

Главврач доложил о планах по модернизации медучреждения. Несмотря на то, что частично кровля ремонтируется регулярно, в стационаре необходим ее полный капитальный ремонт. Также требуют замены два больничных грузопассажирских лифта — это было запланировано на 2026 год.

Осмотрев оборудование на месте, Вячеслав Федорищев поручил начать замену лифтового оборудования уже в этом году. На ремонт крыши также будут выделены необходимые средства, и он начнется в следующем году.

Сотрудники больницы обратили внимание губернатора на проблему с рейсовым автобусом, на котором многие добираются на работу по маршруту с. Кошки — ж-д станция Погрузная. Он периодически ломается, люди опаздывают. Глава региона заверил, что вопрос с автобусом будет решен — будет новый. Также сотрудники больницы обозначили проблему ям на дороге по ул. Молодежной, где расположены детские сады.

Вячеслав Федорищев пообщался и с пациентами.

"Очень много для меня лично важных аспектов жизни в районе жители указали, — отметил он. — Поэтому сегодня скорректируем ход поездки и немножко по тем маршрутам, куда не планировали, но куда жители обратили внимание, заедем".

Кроме того, губернатор осмотрел здание детского сада "Теремок" в селе Кошки, где сейчас идет капитальный ремонт. По словам подрядчика, работы стартовали с 1 апреля, завершить их должны до 31 июля. На текущий момент выполнено 85% объема работ. Здесь полностью заменили инженерные коммуникации, провели реконструкцию системы отопления, ведется отделка внутри здания.

Вячеслав Федорищев акцентировал внимание: несмотря на то, что в прошлом году капитально ремонтировали кровлю, сейчас, пока на объекте идет работа, ее также нужно проверить. Кроме того, он поручил министру образования Самарской области Виктору Акопьяну предусмотреть на следующий год современные решения по ремонту фасада этого детского сада, а в этом году — то, что можно выполнить в плане благоустройства, обязательно включить забор, веранды, наполнение детской площадки.