Вячеслав Федорищев: Самарская область станет лидером в сфере БАС

В Москве состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с министром транспорта Российской Федерации Андреем Никитиным. Одной из важнейших тем встречи стало развитие беспилотных авиационных систем в Самарской области.
"Ваш регион демонстрирует очень серьезный результат. Во-первых — это один из ключевых регионов для транспортной отрасли — ключевой транспортный узел, но помимо развития классической транспортной системы, вы занимаетесь очень современными вещами: у вас находится ключевое наше предприятие по беспилотным авиационным системам. Президент в феврале проводил совещание в этой части, и я знаю, что вы занимаетесь этой повесткой лично. Это одна из задач, которой должно и занимается министерство транспорта, и можете рассчитывать на мою поддержку в данном вопросе максимально", — подчеркнул министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Стороны также обсудили развитие транспортной инфраструктуры и дорожной сети в Самарской области, в том числе ремонт дорог, обновление общественного транспорта и многое другое.
"Самарская область с точки зрения развития транспорта по всем направлениям: вода, небо, земля, космос — регион достаточно комплексный, и мы также внимательно системно продолжим работать и развивать каждую из этих сфер. Но особый акцент мы делаем на БАС. Мы стали передовым центром развития беспилотных систем, их внедрения и производства, и эту планку будем только повышать", — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Глава региона доложил о планах на 2025 год. В Самарской области в этом году отремонтируют более 420 км дорог на сумму свыше 32 млрд рублей: более 200 км дорог регионального значения, улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти. Еще более 240 км дорог местного значения отремонтируют в рамках предоставления муниципалитетам субсидий из областного бюджета. В Самаре в 2025 году приводят в порядок более 70 км дорожной сети, в том числе участки: Московское, Красноглинское и Волжское шоссе, улицы Демократическая, Маяковского, Максима Горького, Скляренко, Дачная и многие другие. А также завершается строительство участка автомагистрали Центральная, протяженностью 14 км.
Самарская область активно участвует в нацпроекте "Инфраструктура для жизни". В нормативное состояние приводятся региональные трассы Самарско-Тольяттинской агломерации, а также местные дороги в Самаре и Тольятти. В 2030 году долю дорог местного значения в агломерации необходимо сохранить на уровне 85%.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка