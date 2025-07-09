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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев: Самарская область станет лидером в сфере БАС

МОСКВА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с министром транспорта Российской Федерации Андреем Никитиным. Одной из важнейших тем встречи стало развитие беспилотных авиационных систем в Самарской области.

Фото: Минтранс РФ

"Ваш регион демонстрирует очень серьезный результат. Во-первых — это один из ключевых регионов для транспортной отрасли — ключевой транспортный узел, но помимо развития классической транспортной системы, вы занимаетесь очень современными вещами: у вас находится ключевое наше предприятие по беспилотным авиационным системам. Президент в феврале проводил совещание в этой части, и я знаю, что вы занимаетесь этой повесткой лично. Это одна из задач, которой должно и занимается министерство транспорта, и можете рассчитывать на мою поддержку в данном вопросе максимально", — подчеркнул министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Стороны также обсудили развитие транспортной инфраструктуры и дорожной сети в Самарской области, в том числе ремонт дорог, обновление общественного транспорта и многое другое.

"Самарская область с точки зрения развития транспорта по всем направлениям: вода, небо, земля, космос — регион достаточно комплексный, и мы также внимательно системно продолжим работать и развивать каждую из этих сфер. Но особый акцент мы делаем на БАС. Мы стали передовым центром развития беспилотных систем, их внедрения и производства, и эту планку будем только повышать", — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона доложил о планах на 2025 год. В Самарской области в этом году отремонтируют более 420 км дорог на сумму свыше 32 млрд рублей: более 200 км дорог регионального значения, улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти. Еще более 240 км дорог местного значения отремонтируют в рамках предоставления муниципалитетам субсидий из областного бюджета. В Самаре в 2025 году приводят в порядок более 70 км дорожной сети, в том числе участки: Московское, Красноглинское и Волжское шоссе, улицы Демократическая, Маяковского, Максима Горького, Скляренко, Дачная и многие другие. А также завершается строительство участка автомагистрали Центральная, протяженностью 14 км.

Самарская область активно участвует в нацпроекте "Инфраструктура для жизни". В нормативное состояние приводятся региональные трассы Самарско-Тольяттинской агломерации, а также местные дороги в Самаре и Тольятти. В 2030 году долю дорог местного значения в агломерации необходимо сохранить на уровне 85%.

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