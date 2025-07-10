Самарский губернатор и руководство АСИ договорились о совместных проектах

В четверг, 10 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с первым заместителем гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) — руководителем аппарата агентства Игорем Карачиным. Предметом встречи стали вопросы развития инвестиционного климата в регионе и поддержка участников СВО.
"Для нас взаимодействие с Агентством стратегических инициатив всегда было опорным в решении задач экономического развития нашего региона. В Самарской области появлялись и пилотировались многие инициативы, которые потом становились практиками по всей России. Конечно, это большой вклад наших предпринимателей — технологичных, социально ориентированных", — отметил глава региона, открывая встречу.
Стороны обсудили возможность реализации пилотных проектов в Самарской области, а также улучшения инвестиционного климата с точки зрения лучших практик агентства.
Отдельно Игорь Карачин выразил благодарность жителям региона, принявшим активное участие в недавнем форуме "Сильные идеи для нового времени", который прошел в Москве 2–3 июля. "Форум "Сильные идеи для нового времени" проводится в соответствии с Указом Президента РФ, в рамках этого мероприятия также скоро состоится конкурс растущих российских брендов "Знай наших". Объявление финалистов и победителей запланировано на 17 июля", — сообщил он.
В этом году в конкурсе участвуют около 200 самарских компаний. Как отметил первый заместитель генерального директора АСИ, очень важно, что благодаря таким инициативам и поддержке региональных органов власти и глав регионов (конкурс всероссийский) о местных брендах больше узнают жители и Самарской области, и других регионов.
"Знаю, что улучшение инвестклимата, поддержка предпринимателей и создание условий для ведения бизнеса в целом — одни из ваших ключевых приоритетов, — обратился Игорь Карачин к главе региона. — Также сейчас очень важно создавать соответствующие условия для участников СВО, которые возвращаются с фронта: помимо мер соцподдержки, нужно помочь людям, у кого есть желание и возможность попробовать себя в предпринимательском деле, в иных проектах. Знаю, что в регионе этому вопросу уделяется особое внимание. Уверен, что мы увидим соответствующие результаты".
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка