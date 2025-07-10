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Губернатор Власть и политика

Самарский губернатор и руководство АСИ договорились о совместных проектах

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с первым заместителем гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) — руководителем аппарата агентства Игорем Карачиным. Предметом встречи стали вопросы развития инвестиционного климата в регионе и поддержка участников СВО.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

"Для нас взаимодействие с Агентством стратегических инициатив всегда было опорным в решении задач экономического развития нашего региона. В Самарской области появлялись и пилотировались многие инициативы, которые потом становились практиками по всей России. Конечно, это большой вклад наших предпринимателей — технологичных, социально ориентированных", — отметил глава региона, открывая встречу.  

Стороны обсудили возможность реализации пилотных проектов в Самарской области, а также улучшения инвестиционного климата с точки зрения лучших практик агентства.

Отдельно Игорь Карачин выразил благодарность жителям региона, принявшим активное участие в недавнем форуме "Сильные идеи для нового времени", который прошел в Москве 2–3 июля. "Форум "Сильные идеи для нового времени" проводится в соответствии с Указом Президента РФ, в рамках этого мероприятия также скоро состоится конкурс растущих российских брендов "Знай наших". Объявление финалистов и победителей запланировано на 17 июля", — сообщил он.

В этом году в конкурсе участвуют около 200 самарских компаний. Как отметил первый заместитель генерального директора АСИ, очень важно, что благодаря таким инициативам и поддержке региональных органов власти и глав регионов (конкурс всероссийский) о местных брендах больше узнают жители и Самарской области, и других регионов.

"Знаю, что улучшение инвестклимата, поддержка предпринимателей и создание условий для ведения бизнеса в целом — одни из ваших ключевых приоритетов, — обратился Игорь Карачин к главе региона. — Также сейчас очень важно создавать соответствующие условия для участников СВО, которые возвращаются с фронта: помимо мер соцподдержки, нужно помочь людям, у кого есть желание и возможность попробовать себя в предпринимательском деле, в иных проектах. Знаю, что в регионе этому вопросу уделяется особое внимание. Уверен, что мы увидим соответствующие результаты".

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