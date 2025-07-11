Вячеслав Федорищев провел совещание по развитию Кошкинского района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев с командой регионального правительства посетил важнейшие социальные объекты Кошкинского района, оценил ремонт дорог и развитие инфраструктуры. Большое внимание уделили и общению с жителями. Также губернатор провел итоговое совещание с главой района и кабинетом региональных министров.

Одной из точек посещения стала ул. Победы, на которой до середины августа должен завершиться ремонт. Это одна из главных улиц с. Кошки, проходящая через все село.

"Дороги, особенно муниципального уровня, зачастую не очень в хорошем состоянии. Но мы средства, которые доводим до районов, удваиваем на ремонты дорог. Сейчас с главой посмотрим по итогам визита. Экономию, если останется, еще на дороги направим", — сказал Вячеслав Федорищев.

Сэкономленные деньги направят на ремонт дороги возле детского сада "Теремок", который глава региона также посетил.

На местном хлебокомбинате Вячеслав Федорищев пообщался с трудовым коллективом. Он подчеркнул, что такие предприятия важны и регион будет помогать и поддерживать местных производителей. "Ищем для всех точки развития", — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Вячеслав Федорищев встретился с многодетной семьей Трифоновых из Константиновки. Сейчас в семье воспитывают семерых детей, троих уже вырастили.

"Вы не только самая большая семья в районе, но еще и пример подаете всем. Поэтому вам большое спасибо! Хотел узнать, как у вас дела, как жизнь здесь. Много объектов объездил. И на самом деле ремонты идут. Но всегда есть что-то, что хочется доработать, поменять, чтобы было лучше. Вы же здесь живете — если вы мне подскажете, то я с удовольствием помогу главе, тем, кто здесь работает, сдвинуть какие-то вопросы, которые вы обозначите", — сказал губернатор. Общение получилось по-настоящему теплым и доверительным. Глава региона пригласил всю семью на матч "Акрон — Крылья Советов", который состоится 19 июля.

По итогам рабочей поездки в Кошкинский район состоялась совещание губернатора с членами правительства, главой Кошкинского района Антоном Широковым и командой муниципалитета.

"Район на хорошем счету с точки зрения социально-экономического развития. Это видно в цифрах, это видно в качестве жизни. Мы сегодня посетили с десяток объектов, каждый из которых характеризует состояние в отрасли. Были и в здравоохранении, и в образовании, и в спорте, предметно поговорили об этом развитии. Мне удалось пообщаться не только с теми, с кем мы планировали, но и заехать на объект, где дорога у нас просела — подсказала медсестра в больнице. Мы там решение соответствующее приняли. Самое главное, чтобы мы предметно — команда района и команда Правительства — поработали вместе, определили приоритеты, — их необходимо дожимать", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.