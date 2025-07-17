В районе базы отдыха "Жигулевские просторы" спасли пожилую женщину с переломом ноги

В четверг, 17 июля, в районе базы отдыха "Жигулевские просторы" на правом берегу Волги потребовалась срочная помощь 86-летней женщине, сломавшей ногу, сообщает ПСС Самарской области.

В 00:15 от спасательной станции "Поляна Фрунзе" отправился катер. Пострадавшую оперативно приняли на борт и перевезли на станцию, где передали бригаде скорой помощи. Спасательные работы завершились в 02:35.