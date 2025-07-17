В районе базы отдыха "Жигулевские просторы" спасли пожилую женщину с переломом ноги

В четверг, 17 июля, в районе базы отдыха "Жигулевские просторы" на правом берегу Волги потребовалась срочная помощь 86-летней женщине, сломавшей ногу, сообщает ПСС Самарской области.
В 00:15 от спасательной станции "Поляна Фрунзе" отправился катер. Пострадавшую оперативно приняли на борт и перевезли на станцию, где передали бригаде скорой помощи. Спасательные работы завершились в 02:35.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.