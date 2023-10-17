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ЖКХ и благоустройство Общество

Контракт на реконструкцию Загородного парка в Самаре будет расторгнут

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минэкономразвития РФ исключил реконструкцию набережной в Автозаводском районе Тольятти и Загородного парка в Самаре из программы территориального развития. Об этом стало известно во вторник, 17 октября, на заседании комитета Самарской губернской думы по местному самоуправлению.

Фото: ТерНИИгражданпроект

Как сообщил представитель областного министерства строительства, такое решение повлечет недофинансирование из федерального бюджета. Так, по набережной не будут выделены средства на укрепление пирса в размере 270 млн рублей. По Загородному парку будет расторгнут контракт с "ТерНИИгражданпроектом", которому будет выплачено лишь 4 млн руб. за проектно-изыскательские работы, а 36 млн руб. останутся неосвоенными.

Сейчас рассматривается возможность передачи оставшихся работ по набережной в Тольятти в ведение муниципалитета. "Пока мы будем юридически передавать это будет уже апрель месяц - субсидии, контрактация новая, прием работ выполненных. И будет определенное удорожание из-за инфляции", - отметил представитель минстроя. Он также отметил, что областные власти активно ищут решение возникшей проблемы.

Члены комитета решили подготовить обращение в органы исполнительной власти по этой теме. Конкретного адресата определят позже.

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