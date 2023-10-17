Контракт на реконструкцию Загородного парка в Самаре будет расторгнут

Минэкономразвития РФ исключил реконструкцию набережной в Автозаводском районе Тольятти и Загородного парка в Самаре из программы территориального развития. Об этом стало известно во вторник, 17 октября, на заседании комитета Самарской губернской думы по местному самоуправлению.

Как сообщил представитель областного министерства строительства, такое решение повлечет недофинансирование из федерального бюджета. Так, по набережной не будут выделены средства на укрепление пирса в размере 270 млн рублей. По Загородному парку будет расторгнут контракт с "ТерНИИгражданпроектом", которому будет выплачено лишь 4 млн руб. за проектно-изыскательские работы, а 36 млн руб. останутся неосвоенными.

Сейчас рассматривается возможность передачи оставшихся работ по набережной в Тольятти в ведение муниципалитета. "Пока мы будем юридически передавать это будет уже апрель месяц - субсидии, контрактация новая, прием работ выполненных. И будет определенное удорожание из-за инфляции", - отметил представитель минстроя. Он также отметил, что областные власти активно ищут решение возникшей проблемы.

Члены комитета решили подготовить обращение в органы исполнительной власти по этой теме. Конкретного адресата определят позже.