Контракт на реконструкцию Загородного парка в Самаре будет расторгнут

Минэкономразвития РФ исключил реконструкцию набережной в Автозаводском районе Тольятти и Загородного парка в Самаре из программы территориального развития. Об этом стало известно во вторник, 17 октября, на заседании комитета Самарской губернской думы по местному самоуправлению.
Как сообщил представитель областного министерства строительства, такое решение повлечет недофинансирование из федерального бюджета. Так, по набережной не будут выделены средства на укрепление пирса в размере 270 млн рублей. По Загородному парку будет расторгнут контракт с "ТерНИИгражданпроектом", которому будет выплачено лишь 4 млн руб. за проектно-изыскательские работы, а 36 млн руб. останутся неосвоенными.
Сейчас рассматривается возможность передачи оставшихся работ по набережной в Тольятти в ведение муниципалитета. "Пока мы будем юридически передавать это будет уже апрель месяц - субсидии, контрактация новая, прием работ выполненных. И будет определенное удорожание из-за инфляции", - отметил представитель минстроя. Он также отметил, что областные власти активно ищут решение возникшей проблемы.
Члены комитета решили подготовить обращение в органы исполнительной власти по этой теме. Конкретного адресата определят позже.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!