На второй этап реконструкции набережной в Тольятти выделили 1,2 млрд рублей

ГКУ "Управление капитального строительства" ищет подрядчика, который займется реконструкцией набережной в Автозаводском районе Тольятти. Речь идет о втором этапе. Начальная цена контракта — 1,2 млрд рублей.

Подрядчика определят после 5 апреля. Он должен приступить к обязанностям с 28 апреля и завершить до 31 декабря текущего года.

Напомним, строительство знакового для Тольятти объекта ведется в три этапа. Работы на первой очереди набережной — участке протяженностью 711 м от Физкультурного проезда до центра зимнего плавания — были завершены в конце 2022 г., в соответствии с графиком. Был выполнен демонтаж старых конструкций, построены подпорные стенки, возведен амфитеатр, лестничные сходы, сети ливневой и бытовой канализации, освещения и электроснабжения, монолитные работы и благоустройство на всех трех уровнях первого этапа набережной.

Второй этап работ уже начался. Идет реконструкция прибрежной территории от спортивной гавани до пирса: уже смонтирован трубошпунт, в ближайшее время здесь появится арматура, бетонные колонны защитят берег от размывания. Помимо традиционных элементов благоустройства здесь появятся территории, связанные с развитием водных видов спорта, в частности, зона, защищенная от волн.

После завершения второго и третьего этапов реконструкции набережной горожане получат почти четырехкилометровую благоустроенную зону вдоль берега для отдыха и прогулок. Общая площадь благоустройства составит почти 663 тыс. кв. метров.

Третья очередь набережной разместится на участке берега от пирса до восточного пляжа включительно. Ее строительство запланировано на 2024 год.