Проект реконструкции Загородного парка обсудили в правительстве региона

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание, на котором рассмотрели проект реновации места массового отдыха самарцев - Загородного парка.

В совещании приняли участие руководство областного министерства строительства и министерства имущественных отношений, министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды, министерства энергетики и ЖКХ, администрации городского округа Самара, проектного института "ТерНИИгражданпроект", ГКУ СО "Управление капитального строительства", компании-проектировщика.

Напомним, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Самаре был проведен открытый конкурсный отбор проектов, организовано их всенародное обсуждение. Проектировщики предложили свыше 80 концепций, жители региона подали десятки предложений и замечаний. Эти идеи легли в основу проекта будущего обновленного Загородного парка.

В соответствии с пожеланиями самарцев, планируется сохранить природный характер места отдыха: зеленые насаждения обследуют экологи, в ходе реконструкции будут сохранены растущие в парке деревья и высажены новые. Останется прежним привычное самарцам зонирование разделение на "шумные", развлекательные и тихие прогулочные зоны.

Вместе с тем объект ждут большие перемены. В парке будет выполнен значительный объем работ по благоустройству - строительство дорожек, мощение, освещение, реконструкция инженерных сетей. Кроме того, появятся новые объекты, которые сделают посещение парка еще более комфортным и запоминающимся для детей и взрослых.

Обновление коснется входной группы. Неподалеку от входа посетителей встретит аллея сухих фонтанов. Далее планируют разместить детскую площадку и спортивную зону. Следом расположится большая территория для прогулок - "тихая" экозона, где планируют высадить дополнительные деревья, расширить дорожки без ущерба зеленым насаждениям.

Проектом также предусмотрены точки общественного питания, продажи сувениров, аттракционы, стационарные санузлы.

Второй фонтан - чаша для купания - разместится неподалеку от конного манежа. Этот участок станет условным центром парка. Рядом находится живописный склон, с которого открывается красивый вид на Волгу. Раньше здесь располагались небольшая горнолыжная трасса и подъемник. По оценке проектировщиков, участок слишком маленький и опасный для полноценной горнолыжной трассы, а вот организовать зону для массового катания на лыжах вполне возможно. Решено также вновь построить здесь подъемник-фуникулер.

На склоне оборудуют амфитеатр и построят смотровую площадку. В планах проектировщиков этот парящий над берегом объект обозначен как мост-кольцо.

Чтобы посетителям всех возрастов было удобно добираться до берега Волги и посещать пляж, проектировщики предлагают возвести зигзагообразный пандус, ведущий прямо к воде. Он заменит существующую крутую лестницу, станет еще одним променадом и смотровой площадкой одновременно.

Кроме того, от входа в парк до пляжа и обратно отдыхающих могут доставлять гольф-кары. Преобразится и пляжная зона: здесь будут построены лежаки, беседки, кабинки для переодевания.

Участники совещания обсудили вопросы завершения проектных работ, финансирования объекта, выноса коммуникаций, оформления земельных участков. Виктор Кудряшов обратил особое внимание на то, что в окончательном проекте должны быть учтены пожелания горожан.

"Загородный парк - одно из знаковых мест отдыха самарцев, а после реновации, в разработке проекта которой принимали самое активное участие жители города, он должен действительно стать парком мечты. Необходимо еще раз проверить, учтены ли замечания и пожелания горожан", - отметил в заключение Виктор Кудряшов.