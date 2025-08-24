В Богатовском районе под колеса легковушки попал сельчанин, стоявший на дороге

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 24 августа, в Богатовском районе около 4:45 на 66 км дороги "Кинель — Богатое — Борское" 58-летний самарец на Lada Granta допустил наезд на 33-летнего местного жителя.