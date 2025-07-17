Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня самарской символики

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к землякам по случаю Дня самарской символики.
"17 июля мы ежегодно отмечаем День самарской символики. Этот день напоминает нам об истории нашей области, ее традициях, о необходимости уважения к труду многих поколений жителей региона, благодаря которым он стал одним из мощнейших промышленных и культурных центров России.
Герб, флаг и гимн Самарской области олицетворяют достижения края, в котором мы с вами живем и созидаем, который всем сердцем любим и которым искренне гордимся. Под этими символами жители региона совершают трудовые подвиги, добиваются выдающихся результатов в науке, образовании, здравоохранении, искусстве, спорте", — заявил глава региона.
Губернатор напомнил, что эталоном герба Самарской области стал герб, утвержденный в 1878 году. За основу флага было взято Самарское знамя, поднимавшее воинов на борьбу за освобождение балканских народов от османского владычества. А в 2006 г. появился гимн Самарской области, ставший, наряду с гербом и флагом, официальным региональным государственным символом.
"И сегодня символика региона вдохновляет нас на новые свершения, помогает воспитывать в подрастающем поколении патриотизм, поддерживает наших бойцов в зоне специальной военной операции в уверенности, что о них помнят, их любят и ждут дома", — добавил Вячеслав Федорищев.
В заключении глава региона пожелал самарцам удачи во всех добрых делах и начинаниях на благо родной земли, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, здоровья и счастья.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка