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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня самарской символики

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к землякам по случаю Дня самарской символики.

"17 июля мы ежегодно отмечаем День самарской символики. Этот день напоминает нам об истории нашей области, ее традициях, о необходимости уважения к труду многих поколений жителей региона, благодаря которым он стал одним из мощнейших промышленных и культурных центров России.
Герб, флаг и гимн Самарской области олицетворяют достижения края, в котором мы с вами живем и созидаем, который всем сердцем любим и которым искренне гордимся. Под этими символами жители региона совершают трудовые подвиги, добиваются выдающихся результатов в науке, образовании, здравоохранении, искусстве, спорте", — заявил глава региона.

Губернатор напомнил, что эталоном герба Самарской области стал герб, утвержденный в 1878 году. За основу флага было взято Самарское знамя, поднимавшее воинов на борьбу за освобождение балканских народов от османского владычества. А в 2006 г. появился гимн Самарской области, ставший, наряду с гербом и флагом, официальным региональным государственным символом.

"И сегодня символика региона вдохновляет нас на новые свершения, помогает воспитывать в подрастающем поколении патриотизм, поддерживает наших бойцов в зоне специальной военной операции в уверенности, что о них помнят, их любят и ждут дома", — добавил Вячеслав Федорищев.

В заключении глава региона пожелал самарцам удачи во всех добрых делах и начинаниях на благо родной земли, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, здоровья и счастья.

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