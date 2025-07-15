Правительство РФ списало 3,9 млрд рублей долга по бюджетному кредиту Самарской области

Правительство РФ спишет часть задолженности по бюджетным кредитам 25 регионам, включая Самарскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Это важное решение позволит нам направить дополнительные средства на ключевые проекты", — подчеркнул глава региона.
Всего, по словам Вячеслава Федорищева, списано 3,9 млрд рублей.
"Списано 3,9 млрд рублей — ровно столько наша область в 2024 году вложила в: модернизацию ЖКХ (1,5 млрд рублей); обновление общественного транспорта (1,8 млрд рублей); развитие промышленности (0,6 млрд рублей)".
Губернатор отметил, что это лишь первый этап, а до конца 2029 года Самарская область получит списание долга на сумму 20,8 млрд рублей.
"Высвобождаемые средства пойдут на утвержденные проекты: инфраструктура ЖКХ; расселение аварийного жилья (в следующих этапах); новый общественный транспорт; поддержка промышленности, — добавил он. — Финансовая нагрузка на бюджет снижается — значит, больше возможностей для развития. Мы продолжим работать с федеральным центром, чтобы Самарская область становилась комфортнее для жизни, а экономика росла".
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка