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Губернатор Власть и политика

Правительство РФ списало 3,9 млрд рублей долга по бюджетному кредиту Самарской области

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство РФ спишет часть задолженности по бюджетным кредитам 25 регионам, включая Самарскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Это важное решение позволит нам направить дополнительные средства на ключевые проекты", — подчеркнул  глава региона.

Всего, по словам Вячеслава Федорищева, списано 3,9 млрд рублей.

"Списано 3,9 млрд рублей — ровно столько наша область в 2024 году вложила в: модернизацию ЖКХ (1,5 млрд рублей); обновление общественного транспорта (1,8 млрд рублей); развитие промышленности (0,6 млрд рублей)".

Губернатор отметил, что это лишь первый этап, а до конца 2029 года Самарская область получит списание долга на сумму 20,8 млрд рублей.

"Высвобождаемые средства пойдут на утвержденные проекты: инфраструктура ЖКХ; расселение аварийного жилья (в следующих этапах); новый общественный транспорт; поддержка промышленности, — добавил он. — Финансовая нагрузка на бюджет снижается — значит, больше возможностей для развития. Мы продолжим работать с федеральным центром, чтобы Самарская область становилась комфортнее для жизни, а экономика росла".

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