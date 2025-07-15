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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поручил внести правки в закон о земле для участников СВО

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вмешался в ситуацию, связанную с отказом в предоставлении бесплатного земельного участка семье участника специальной военной операции, награжденного знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. Основанием для отказа администрацией Ставропольского района стало отсутствие в региональном перечне оснований именно этой высокой боевой награды.

К главе региона через официальную страницу ВКонтакте обратилась жительница Ставропольского района, супруга военнослужащего. Ее муж, проявивший храбрость и самоотверженность на поле боя (за что и был удостоен Георгиевским Крестом), столкнулся с правовой коллизией при реализации своего права на землю.

Вячеслав Федорищев дал поручение региональному правительству разобраться в вопросе и расширить перечень категорий  участников СВО для получения земельного участка в собственность бесплатно.

"Георгиевский Крест занимает особое место в отечественной наградной системе, неразрывно связан и ассоциирован с орденом Святого Георгия, государственной наградой страны, которая вручается за воинские подвиги, подчеркивая храбрость, самоотверженность и воинское мастерство, — заявил Вячеслав Федорищев. — Считаю важным скорректировать региональное законодательство в части предоставления бесплатных земельных участков, дополнив основания их получения. Дал поручение проработать соответствующие правовые нормы заместителю председателя правительства Самарской области Регине Воробьевой. С семьей героя мы на связи и держим ситуацию на контроле".

По поручению губернатора региональное правительство подготовит поправки в соответствующий закон и отправит их на рассмотрение депутатам Самарской губернской думы. Цель инициативы — расширить социальные гарантии участникам СВО.

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