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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев вручил награды многодетным семьям Самарской области

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании, посвященном Международному дню семьи. Мероприятие прошло в Самарском академическом театре оперы и балета. Его участниками стали семьи, награжденные федеральными и региональными наградами за достойное воспитание детей, семьи военнослужащих и мобилизованных — участников специальной военной операции, студенческие, многодетные, приемные семьи со всей Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Международный день семьи, учрежденный в сентябре 1993 года, отмечается 15 мая. Самарская область стала первым регионом в России, где его празднуют с 1994 года. Теперь это уже традиция.
Глава региона поздравил присутствующих с наступающим Международным днем семьи.

"Сегодня здесь собрались люди, которые имеют самое непосредственное отношение к этому светлому празднику. Люди, без остатка отдающие свою любовь, свое сердечное тепло и заботу детям, воспитывая их настоящими гражданами великой страны. Семья — это главный объект внимания со стороны государства, о чем не раз говорил наш президент Владимир Владимирович Путин", — обратился к участникам церемонии Вячеслав Федорищев.

В 2025 г. Самарская область начала реализацию нового национального проекта "Семья", направленного на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей. В настоящее время в регионе семьям с детьми предоставляется 42 меры социальной поддержки, включая четыре новые, введенные по поручению губернатора Самарской области.

Вячеслав Федорищев отметил богатый, во многом уникальный, опыт региона в сфере семейной политики. Напомним, 2025-й год и последующее десятилетие в Самарской области объявлены губернатором годами многодетной семьи.

"За последние 15 лет количество многодетных семей у нас увеличилось почти в 4 раза. В 2025 году их уже больше 42 тысяч. Мы не должны на этом останавливаться", — сказал руководитель области.
В соответствии с Указом Президента России Владимира Владимировича Путина в 2022 году установлено звание "Мать-героиня". В Самарской области 25 матерей, удостоенных этого высокого звания, в том числе в советское время. 17 семей награждены президентским орденом "Родительская слава", 19 — медалью ордена.

Сегодня, в преддверии праздника, на главной сцене Самарского академического театра оперы и балета чествовали 12 семей, 6 из которых — победители регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года".

В торжественной обстановке глава региона вручил благодарности Губернатора Самарской области за вклад в воспитание детей, укрепление семейных традиций Владимиру и Галине Авсеенко, Сергею и Ирине Габдрахмановым, Анатолию и Юлии Коноваловым, Максиму и Елене Рутц, Виталию и Альфие Сухановым, Владимиру и Елене Чефрановым.

Семья Сухановых из Сызрани воспитывает 8 детей, включая приемных. Их сын Азиз Кудряков участвовал в военной операции в Сирии, а с начала СВО отправился защищать Родину. За мужество и героизм он был удостоен "Золотой Звезды", но, к сожалению, при жизни получить награду не успел. Указом Президента РФ ему присвоено звание Героя России посмертно.

Залогом крепкой семьи многодетная супружеская пара считает веру, надежду и любовь. "Все начинается с семьи. То, что заложили в нас бабушки и дедушки, мы передаем своим детям. Мы любим нашу Родину", — поделились Сухановы.

Также шесть семей — Владимир и Альбина Андреевы, Виктор и Альбина Года, Михаил и Анастасия Дорохины, Алексей и Марина Захаровы, Евгений и Екатерина Жулины, Виталий и Валентина Носовы — были награждены дипломами победителя регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года".
Семья Андреевых из Исаклинского района, победившая в номинации "Семья — хранитель традиций", развивает сельский туризм. Их проект "Усадьба Андреевых" стал центром сохранения семейных ценностей и традиций.

"Идея пришла случайно, когда построили баню, которая топилась по-черному, украсили свою печь росписью из хохломы, — вспоминает Альбина. — Сейчас это целая семейная история. Мы пятое поколение, которое живет на этом родовом месте. Дед уходил на войну, сын ушел на СВО с усадьбы. Для нас это священное место, мы хотим, чтобы оно оставалось на века".

Своими впечатлениями поделилась семья Габдрахмановых: "Удивительное мероприятие: за то, что ты счастлив, тебя еще и награждают. У нас большая семья. Понятно, что бывают проблемы, сложности. Но базовое ощущение счастья присутствует каждый день, потому что каждый день мы с детьми".
Залогом успеха своей крепкой семьи супруги считают любовь и взаимоуважение друг к другу.
Вячеслав Федорищев поздравил супружеские пары с заслуженными наградами. "Вы — гордость Самарской области! От всей души желаю вам большого семейного счастья, гармонии, добра, любви и согласия! Здоровья вашим детям и близким!", — сказал глава региона.

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Последние комментарии

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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

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Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

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