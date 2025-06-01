В Ставропольском районе водитель Kia сбил мотороллер, пострадали двое подростков

В субботу, 31 мая, в 21:25 в с. Подстепки 29-летний мужчина на Kia Cerato на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог допустил столкновение с мотороллером TANK, движущимся по главной дороге.
После столкновения автомобиль продолжил движение и совершил наезд на стоящий автомобиль ВАЗ 21122 под управлением 36-летнего водителя, который остановился перед перекрестком и пропускал транспортные средства, движущиеся по главной дороге.
Двухколесной техникой управлял 16-летний подросток. Он и его 15-летняя пассажирка пострадали. Врачами после обследования рекомендовано амбулаторное лечение.
Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении предполагаемого нарушителя вынесены постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст. 12.13 КоАП РФ, ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ, ст. 12.24 КоАП РФ.
В отношении несовершеннолетнего водителя составлен административный протокол за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, вынесено постановление по ст. 12.6 КоАП РФ. Информация о ДТП направлена в КНД районной администрации.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!