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ДТП Происшествия

В Ставропольском районе водитель Kia сбил мотороллер, пострадали двое подростков

ТОЛЬЯТТИ. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 31 мая, в 21:25 в с. Подстепки 29-летний мужчина на Kia Cerato на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог допустил столкновение с мотороллером TANK, движущимся по главной дороге.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

После столкновения автомобиль продолжил движение и совершил наезд на стоящий автомобиль ВАЗ 21122 под управлением 36-летнего водителя, который остановился перед перекрестком и пропускал транспортные средства, движущиеся по главной дороге.

Двухколесной техникой управлял 16-летний подросток. Он и его 15-летняя пассажирка пострадали. Врачами после обследования рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении предполагаемого нарушителя вынесены постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст. 12.13 КоАП РФ, ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ, ст. 12.24 КоАП РФ.

В отношении несовершеннолетнего водителя составлен административный протокол за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, вынесено постановление по ст. 12.6 КоАП РФ. Информация о ДТП направлена в КНД районной администрации.

Гид потребителя

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