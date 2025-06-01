В Самаре 2 июня состоится крестный ход, будет ограничено движение транспорта

В понедельник, 2 июня, в день памяти святителя Алексия, в историческом центре Самары состоится крестный ход.

Для обеспечения безопасности его участников с 9:30 до 13:30 ограничат движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

— по ул. Некрасовской от ул. Ленинской до ул. Садовой;

— по ул. Садовой от ул. Некрасовской до ул. Ленинградской;

— по ул. Ленинградской от ул. Садовой до ул. Галактионовской;

— по ул. Куйбышева от пл. Революции до ул. Ленинградской;

— по ул. Ленинградской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького;

— по ул. Максима Горького от ул. Ленинградской до ул. Пионерской.

Кроме того на вышеуказанных участках с 9:00 до 13:30 2 июня будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Работа общественного транспорта будет организована в обычном режиме.

Ограничительные меры не распространяются также на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.