Вячеслав Федорищев и Татьяна Ким открыли логистический центр Wildberries

В пос. Новосемейкино Самарской области состоялось открытие нового логистического комплекса объединенной компании Wildberries и Russ. В мероприятии приняли участие глава компании Татьяна Ким, заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Объект построен на территории логистического парка "Новосемейкино" в Красноярском районе. Склад запущен двумя очередями. Площадь всего логоцентра составляет 130 тыс. кв. м. При полном запуске общая вместимость склада достигнет 120 млн единиц товаров. Операционная зона комплекса оснащена современной техникой, на складе функционирует автоматическая сортировочная система конвейерного типа. На данный момент производительность установленного сортера достигает 240 тыс. товаров в сутки.

"Развитие логистической инфраструктуры в Приволжском федеральном округе - один из стратегических приоритетов нашей компании. Самара находится в центре европейской части страны, что делает ее удобной для транспортировки товаров по ключевым логистическим маршрутам платформы, - отметила Татьяна Ким, основатель Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ. - Кроме того, город стал одним из крупных промышленных центров России, притягивающим предпринимателей для реализации их потенциала и возможностей. Открытие склада в Самаре будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в регионе, а также сократит время доставки товаров до покупателя".

В ближайшее время будет установлен трехуровневый автоматический сортировочный конвейер, производительность которого в перспективе составит до 1,5 млн товаров в сутки. Компания продолжит модернизацию склада с применением всех имеющихся в распоряжении передовых технологий.

Со стороны правительства Самарской области была оказана помощь в реализации проекта. В июне 2024 г. в рамках Петербургского международного экономического форума глава Самарской области Вячеслав Федорищев проводил встречу с Татьяной Ким, где обсуждались вопросы завершения строительства и запуска в регионе логистического комплекса, а также перспективы развития сотрудничества по различным направлениям.

"Татьяна Владимировна, мы с вами год назад на питерском форуме обсуждали этот масштабный проект. Многое нужно было сделать. И вот все сделано качественно и в срок. Проект реализован при государственной поддержке на базе логистического парка "Новосемейкино", было выделено все необходимое для того, чтобы компания сделала этот большой проект, - сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. - Это еще раз подтверждает эффективность нашей политики по созданию благоприятных условий для бизнеса. Такое партнерство позволило обеспечить компанию современной инфраструктурой и необходимыми ресурсами для успешной работы. Благодарю руководство компании, лично Татьяну Владимировну Ким за доверие к нашему региону. Спасибо всем, кто участвовал в реализации проекта: строителям, проектировщикам, сотрудникам".

Глава региона подчеркнул, что открытие логистического комплекса объединенной компании Wildberries и Russ - это важный шаг в развитии экономики Самарской области, укрепляющий ее позиции как ключевого логистического узла Поволжья.

"Благодаря этому проекту мы не только повышаем качество и скорость доставки товаров до миллионов покупателей, но и демонстрируем привлекательность региона для крупных инвестиций. Логистический центр позволит еще быстрее и эффективнее развиваться нашему новому среднему бизнесу, всей экономике Самарской области, а также позволит трудоустроить тысячи наших жителей на успешное предприятие, - отметил Вячеслав Федорищев. - В течение нескольких лет мы увидим, как благодаря этому объекту не только логистика, но и в целом сектор малого и среднего бизнеса нашего региона будет развиваться".

По итогам 2024 г. Самарская область вошла в первую тройку субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства, заняв третье место. Соответствующий рейтинг опубликовал Минэкономразвития России. При этом по динамике реализации проектов ГЧП регион обошел Москву, заняв второе место. Сегодня в Самарской области реализуется 77 ГЧП-проектов с общим объемом инвестиций 290 млрд рублей. Без привлечения бюджетных средств реализуются социально важные проекты, в том числе в сфере образования и здравоохранения.