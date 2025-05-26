Вячеслав Федорищев принял участие в международной выставке "Металлообработка – 2025"

В понедельник, 26 мая, губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев работает в Москве. Глава региона принял участие в пленарном заседании "Национальный проект "Средства производства и автоматизации" как основа развития устойчивости промышленности", в рамках международной выставки "МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2025".

На пленарном заседании выступили: министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев, губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев.

"В течение 6 лет мы предусмотрели более 400 млрд руб. на национальный проект технологического лидерства "Средства производства и автоматизации". Уже заработали меры поддержки: в прошлом году был принят закон о двукратном уровне коэффициента амортизации и по станкам, и по роботам; скидочные программы по роботам, например, 50% скидка на приобретение и 20% скидка на услуги интеграторов. И это важный момент — недостаточно купить робота, важно его правильно встроить в производственные процессы, правильно использовать на производстве. И по нашим подсчетам, вместе с амортизацией, со всеми существующими инструментами поддержки примерно за год робот полностью окупается. И это не считая того, что он повышает производительность труда на предприятии", — отметил в приветственном слове министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

"Сегодняшняя тема — стратегически важна. Средства производства и автоматизация — в числе национальных приоритетов, определенных нашим Президентом. Со стороны законодателей мы последовательно усиливаем приоритет отечественного оборудования в госзакупках, а также уже расширили налоговые вычеты, поддержали создание реестра российских решений в автоматизации с подтвержденной эффективностью и четкими критериями локализации", — подчеркнул председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

"Из года в год мы по выставке можем судить о том, как эффективно государство поддерживает отрасль станкостроения. Количество предприятий рекордное, объемы различной номенклатуры растут, целенаправленная политика Правительства работает. С другой стороны, роль комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" — это в первую очередь оценивать, как на местах, в регионах, бизнес чувствует поддержку, насколько активно он в ней участвует и какие дополнительные идеи предлагает, — сказал Вячеслав Федорищев. — Наша задача — собрать все мнения. Самая главная мысль в условиях ограниченности ресурса, а мы понимаем, что в ближайшие периоды будем в этом цикле исходить из их существенной ограниченности, — это концентрировать квалифицированные заказы, как государственные, так и частные, на отечественную станкостроительную отрасль. У нас ведется последовательная работа по импортозамещению. Она должна иметь свои результаты более явные".

Важное внимание в деловой части было уделено реализации национального проекта "Средства производства и автоматизации" — его целям и ключевым показателям, мерам государственной поддержки, а также вопросам технологического лидерства, кадровой трансформации и другим актуальным аспектам промышленной политики.

"На региональном уровне мы разными практиками, стимулированием финансовым, ввели дополнительную инвестиционную льготу, а также субсидирование под 5% на покупки нашими предприятиями станков, которые производят в Самарской области. Такие конкретные директивные практики позволяют увидеть нашим предприятиям эту возможность, поехать на эти производства, ознакомиться со станками и принять решение, чтобы их закупать. Поэтому здесь мы говорим о том, что необходимо концентрировать тот ресурс, который есть, на закупку", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Также глава региона Вячеслав Федорищев осмотрел и саму международную выставку "МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2025". В этом году были представлены более 1200 компаний отрасли, включая самарские предприятия: ООО "Брик", "Стан-Самара", "СТАРК", а также Самарский университет им. Королева. Вуз представил свои разработки, среди них — рекуператор малоразмерной газотурбинной установки для нужд распределенной энергетики, в том числе для работы в условиях Арктики.

Кроме того, на площадке выставки губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Промышленность". Важнейшими вопросами повестки сегодняшнего заседания стали: необходимость усиления роли межрегиональной промышленной кооперации в рамках реализации национальных проектов и развитие регуляторных условий для конкурентоспособной станкоинструментальной продукции технологического лидерства.

Глава региона отметил, что в стране уже есть позитивные примеры межрегиональной промышленной кооперации — от центров субконтрактации и кластерных проектов до научно-производственных консорциумов и Научно-образовательных центров (НОЦ) и цифровых сервисов.

"Например, Самарская область имеет успешный опыт сотрудничества с другими регионами в таких отраслях, как автомобилестроение и авиация. К примеру, АвтоВАЗ на протяжении десятилетий тесно сотрудничает с предприятиями из других регионов, обеспечивая качество продукции и поставку комплектующих. Также важно отметить развитие авиационно-космической отрасли, где Самарская область активно кооперирует с предприятиями Московской, Ульяновской областей, а также с другими промышленными центрами России", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Участникам заседания предложили использовать региональную практику Фонда развития промышленности "Самарская кооперация", которая предусматривает льготное заемное финансирование (от 4,1 до 6,1%) для проектов, направленных на приобретение оборудования, в том числе станков, произведенных у себя же в области.