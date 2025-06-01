Артем Дзюба подписал контракт с "Акроном"

Нападающий Артем Дзюба подписал контракт с ФК "Акрон" еще на один сезон.
В прошедшем сезоне Дзюба сыграл 22 матча в МИР Российской Премьер-Лиге, в которых забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.
В FONBET Кубке России игрок провел две игры и отметился одним голом.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.