Вячеслав Федорищев принял участие в V заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы"

В среду, 21 мая, в Казани под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и заместителя премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Чжана Гоцина состоялось V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы". В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, представители 14 российских и 6 китайских регионов. Самарскую область представила делегация во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым.

В ходе заседания Совета стороны обсудили перспективы развития отношений двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах с учетом принципов и намерений, обозначенных в Совместном заявлении РФ и КНР об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху (от 21 марта 2023 года).

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что Совет, созданный президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, важен для развития двустороннего экономического партнерства, укрепления дружбы и доверия: "Как и в России, в Китае работают по многим государственным программам и проектам, которые направлены на улучшение инфраструктуры и качества жизни. Постоянный диалог дает возможность обмениваться полезным опытом и получать новые результаты. Есть большой потенциал в развитии транспортных коридоров, в области жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, мастер-планирования, интеллектуальных транспортных систем, развитии речных портов. Надеюсь, что сотрудничество России и Китая будет и дальше укрепляться".

Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров отметил: "2025 г. ознаменован памятными событиями, которые еще теснее сближают наши страны и определяют их роль в мире. Подтверждение этого — визит председателя КНР господина Си Цзиньпина в Москву по приглашению президента России Владимира Путина для участия в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне. Россия и Китай ищут новые пути движения в будущее. Одним из механизмов здесь является формат "Волга-Янцзы". Показатели внешней торговли свидетельствуют о взаимной заинтересованности и позитивном развитии партнерства наших стран. По итогам 2024 г. товарооборот между регионами ПФО и КНР вырос на 6,9% по сравнению с предыдущим годом". Полпред выразил уверенность, что сотрудничество с провинциями Китая в формате "Волга-Янцзы" станет еще более активным, регионы ПФО заинтересованы во взаимодействии с китайскими партнерами.

В свою очередь, Чжан Гоцин отметил, что разделяет с Игорем Комаровым положительную оценку российско-китайских отношений: "В последние годы благодаря стратегическому руководству председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путина китайско-российские отношения всегда двигаются вперед по верному направлению, показывая зрелый, стабильный, стрессоустойчивый и яркий характер".

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров и заместитель премьера Госсовета Китайской Народной Республики Чжан Гоцин подписали протокол пятого заседания Совета по сотрудничеству регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы.

Выступая с докладом на заседании Совета, глава региона Вячеслав Федорищев отметил: именно Китай традиционно является одним из стратегически важных торгово-экономических партнеров Самарской области, занимая 1 место по объему импортных поставок и 6 место по экспорту продукции. "Уверен, есть все возможности для дальнейшего наращивания экономического потенциала наших территорий, — подчеркнул губернатор. — Мы продолжаем решать наиболее важные вопросы взаимодействия и оказывать максимальную поддержку предприятиям, заинтересованным в экспорте высококачественной продукции в Китай. Готовы предложить нашим партнерам перспективные направления. В частности, в сферах машиностроения, сельского хозяйства и продуктов питания, химической промышленности, медицины и высоких технологий. В импорте из Китая приоритетными для самарских предприятий остаются поставки электронного оборудования, сырья для фармацевтической отрасли, продукции машиностроения, строительной и специальной техники".

Регулярно проводятся бизнес-миссии китайских компаний в Самарскую область, а также реверсивные. Осенью текущего года запланирован рабочий визит делегации региона в Китай в расширенном формате с участием крупных промышленных предприятий и учебных заведений.

Также губернатор подчеркнул особую значимость продолжения совместной с китайскими коллегами работы в торгово-логистической и инвестиционной сферах. "Приглашаем китайские компании поучаствовать в наших приоритетных инвестиционных проектах, которые уже развиваются на территории региона. Например, в проекте по организации производства ксантановой камеди — востребованного компонента, применяемого в нефтедобыче. Еще одно из стратегических направлений — наращивание кластера медицинских и фармацевтических технологий. Здесь мы приглашаем китайские компании для участия в проекте по созданию фармацевтических производств, направленных на удовлетворение растущего спроса на лекарственные средства, — отметил Вячеслав Федорищев. — Отрасль автомобилестроения всегда развивается с учетом партнеров по производству автокомпонентов, здесь уже большое сотрудничество между предприятиями Самарской области и Китая. Видим большую потенциальную возможность во взаимодействии в сфере беспилотных систем".

В ходе мероприятия было подписано соглашение между правительством Самарской области и Народным правительством провинции Цзянси КНР об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. "Для нас крайне важно, что сегодня мы подписали соглашение с нашими друзьями и партнерами из провинции Цзянси. Видим, что это не просто рамочное соглашение, а действительно возможность расширить наше взаимодействие", — заключил Вячеслав Федорищев.