Вячеслав Федорищев поздравил работников отраслей связи с Днем радио

В среду, 7 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником - Днем радио.

"Сегодня от ваших усилий, инициативы, умения внедрять в практику передовые разработки во многом зависит решение задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, по достижению технологического суверенитета нашей страны в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - отметил Вячеслав Федорищев.

Он подчеркнул: развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры — один из приоритетов в работе регионального правительства. Для повышения эффективности государственного и муниципального управления, темпов социально-экономического развития региона создано министерство цифрового развития и связи, реализуется национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

"Уважаемые друзья! Благодарю вас за высочайший профессионализм, трудолюбие, творческое отношение к выполнению своих обязанностей. Спасибо ветеранам, заложившим прочную основу для становления и дальнейшего развития отраслей связи. Уверен, что ваш опыт, мастерство, преданность делу и впредь будут способствовать успеху масштабных преобразований в Самарской области", - сказал глава региона.

Особые слова благодарности Вячеслав Федорищев адресовал воинам-связистам, находящимся в зоне СВО.

"Современная, устойчивая связь — залог высокой боеспособности Российской армии. Не сомневаюсь, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет ознаменован новыми успехами наших героев в достижении целей СВО. От всей души желаю вам здоровья, благополучия, воплощения в жизнь перспективных идей и проектов, значимых достижений в труде!" - заключил губернатор