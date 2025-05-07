Вячеслав Федорищев поздравил работников отраслей связи с Днем радио

В среду, 7 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником - Днем радио.
"Сегодня от ваших усилий, инициативы, умения внедрять в практику передовые разработки во многом зависит решение задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, по достижению технологического суверенитета нашей страны в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - отметил Вячеслав Федорищев.
Он подчеркнул: развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры — один из приоритетов в работе регионального правительства. Для повышения эффективности государственного и муниципального управления, темпов социально-экономического развития региона создано министерство цифрового развития и связи, реализуется национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
"Уважаемые друзья! Благодарю вас за высочайший профессионализм, трудолюбие, творческое отношение к выполнению своих обязанностей. Спасибо ветеранам, заложившим прочную основу для становления и дальнейшего развития отраслей связи. Уверен, что ваш опыт, мастерство, преданность делу и впредь будут способствовать успеху масштабных преобразований в Самарской области", - сказал глава региона.
Особые слова благодарности Вячеслав Федорищев адресовал воинам-связистам, находящимся в зоне СВО.
"Современная, устойчивая связь — залог высокой боеспособности Российской армии. Не сомневаюсь, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет ознаменован новыми успехами наших героев в достижении целей СВО. От всей души желаю вам здоровья, благополучия, воплощения в жизнь перспективных идей и проектов, значимых достижений в труде!" - заключил губернатор
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка