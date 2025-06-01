Губернатор Самарской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем защиты детей.
"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня - Международный день защиты детей. Этот день напоминает нам об ответственности перед подрастающим поколением, о необходимости создания всех необходимых условий для полноценного, гармоничного развития каждого ребенка.
Забота о детях - это забота о будущем России. Помочь им поверить в свои силы, дать возможность реализовать свои таланты и способности - важнейшая задача, от решения которой зависит, в какой стране мы будем жить завтра.
Региональное правительство уделяет большое внимание защите жизни, здоровья и прав наших юных граждан. Для этого у нас строятся и ремонтируются детские сады, школы, детские школы искусств, создается современная материально-техническая база для укрепления здоровья детей и занятий спортом.
Дети всегда были и остаются для нас главной ценностью. И наши герои, участники специальной военной операции, как никто другой понимают это. Они делают все для того, чтобы наши дети не знали ужасов войны, чтобы радовались каждому прожитому дню и выросли настоящими гражданами нашей великой страны, любящими свой родной край, готовыми трудиться для его дальнейшего развития и процветания. Наш долг - с особым вниманием отнестись к поддержке семей военнослужащих, с сердечной теплотой позаботиться об их детях.
Дорогие друзья! 2025 год объявлен в нашем регионе Годом многодетной семьи. Пусть счастливый детский смех звучит в каждом самарском доме, умножая наши силы, делая нашу жизнь более яркой, богатой и осмысленной. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!" - говорится в поздравительном адресе.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка