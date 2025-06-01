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Губернатор Власть и политика

Губернатор Самарской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем защиты детей.

"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня - Международный день защиты детей. Этот день напоминает нам об ответственности перед подрастающим поколением, о необходимости создания всех необходимых условий для полноценного, гармоничного развития каждого ребенка.

Забота о детях - это забота о будущем России. Помочь им поверить в свои силы, дать возможность реализовать свои таланты и способности - важнейшая задача, от решения которой зависит, в какой стране мы будем жить завтра.

Региональное правительство уделяет большое внимание защите жизни, здоровья и прав наших юных граждан. Для этого у нас строятся и ремонтируются детские сады, школы, детские школы искусств, создается современная материально-техническая база для укрепления здоровья детей и занятий спортом.

Дети всегда были и остаются для нас главной ценностью. И наши герои, участники специальной военной операции, как никто другой понимают это. Они делают все для того, чтобы наши дети не знали ужасов войны, чтобы радовались каждому прожитому дню и выросли настоящими гражданами нашей великой страны, любящими свой родной край, готовыми трудиться для его дальнейшего развития и процветания. Наш долг - с особым вниманием отнестись к поддержке семей военнослужащих, с сердечной теплотой позаботиться об их детях.

Дорогие друзья! 2025 год объявлен в нашем регионе Годом многодетной семьи. Пусть счастливый детский смех звучит в каждом самарском доме, умножая наши силы, делая нашу жизнь более яркой, богатой и осмысленной. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!" - говорится в поздравительном адресе. 

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