16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры Вячеслав Федорищев и Татьяна Ким открыли логистический центр Wildberries Губернатор Вячеслав Федорищев и статс-секретарь - замминистра Минпромторга РФ Роман Чекушов поздравили с Днем химика сотрудников отрасли Губернатор Вячеслав Федорищев и статс-секретарь - замминистра Минпромторга РФ Роман Чекушов обсудили развитие экспорта Вячеслав Федорищев поздравил Олега Кононенко с награждением орденом "За заслуги перед Отечеством" І степени

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 25 мая, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры.

"Дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем День славянской письменности и культуры. Праздник, обращающий нас к истокам великого духовного наследия нашей страны.

Спустя века мы с благодарностью вспоминаем святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, способствовавших распространению идей просвещения, укреплению духовно-нравственных ценностей и развитию государственности, создавших славянскую азбуку.

Своим трудом они положили начало богатейшей, многогранной славянской культуре, которая объединяет миллионы людей и по-прежнему следует идеям справедливости, мира и добра.

На основе кириллицы создано величайшее культурное наследие, которым мы по праву гордимся и вдохновляемся. Бережно передаем из поколения в поколение.

День славянской письменности и культуры помогает нам в этом. Он поддерживает интерес к нашей истории и литературе, напоминает о том, как важно беречь родной язык.

Дорогие друзья! Искренне благодарю всех, кто сегодня работает ради сохранения и приумножения духовно-культурного наследия нашего народа! Поздравляю вас с этим замечательным днем!

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, вдохновения, энергии на новые свершения во благо нашей Родины!", - говорится в сообщении. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1