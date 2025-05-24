В субботу, 25 мая, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры.
"Дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем День славянской письменности и культуры. Праздник, обращающий нас к истокам великого духовного наследия нашей страны.
Спустя века мы с благодарностью вспоминаем святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, способствовавших распространению идей просвещения, укреплению духовно-нравственных ценностей и развитию государственности, создавших славянскую азбуку.
Своим трудом они положили начало богатейшей, многогранной славянской культуре, которая объединяет миллионы людей и по-прежнему следует идеям справедливости, мира и добра.
На основе кириллицы создано величайшее культурное наследие, которым мы по праву гордимся и вдохновляемся. Бережно передаем из поколения в поколение.
День славянской письменности и культуры помогает нам в этом. Он поддерживает интерес к нашей истории и литературе, напоминает о том, как важно беречь родной язык.
Дорогие друзья! Искренне благодарю всех, кто сегодня работает ради сохранения и приумножения духовно-культурного наследия нашего народа! Поздравляю вас с этим замечательным днем!
От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, вдохновения, энергии на новые свершения во благо нашей Родины!", - говорится в сообщении.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка