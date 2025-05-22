Вячеслав Федорищев поздравил Олега Кононенко с награждением орденом "За заслуги перед Отечеством" І степени

В четверг, 22 мая, в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения президентом государственных наград РФ.

Среди награжденных орденами, медалями и почетными званиями — военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования и промышленности.

"Все вы мастера своего дела, люди большой отваги и ярких дарований. И награды государства, общественное признание — важный знак того, что вы и такие люди, как вы, нужны России, что вместе с миллионами таких же тружеников, созидателей, героев, как сплоченный, единый народ и, как недавно прозвучало на встрече с волонтерами в Курске, как одна команда мы решим любые задачи, ответим на любые вызовы", — обратился к участникам церемонии Владимир Путин.

Среди награжденных — Герой России, инструктор, космонавт-испытатель, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов им. Гагарина, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, получивший из рук президента орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Космонавт, чья профессиональная деятельность начиналась в Самарской области, был удостоен высокой награды за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики в Российской Федерации, а также за мужество при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции (МКС) и стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

"Этот знак отличия — закономерное признание вашего выдающегося вклада в развитие российской космонавтики, мужества и профессионализма, проявленных во время пяти космических экспедиций, а также лидерских качеств, которые вы демонстрируете в подготовке новых поколений покорителей космоса. Ваш рекорд по суммарному пребыванию на орбите — 1110 суток — стал символом не только личного героизма, но и триумфа отечественной науки и технологий. Особые слова благодарности за вашу многолетнюю работу в Самарской области, где вы начинали свой путь в ракетно-космической отрасли в РКЦ "Прогресс". Своим трудом вы вносите значительный вклад в развитие космической промышленности региона и всей страны. Ваши слова о том, что награда — это признание труда тысяч специалистов ракетно-космической промышленности, подчеркивают вашу скромность и преданность общему делу", — поздравил Олега Кононенко губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Для меня эта награда — не только признание моих личных заслуг, но и знак огромного уважения за труд и усилия тысяч людей в ракетно-космической промышленности, благодаря которым Россия остается ведущей космической державой мира. Горжусь тем, что вношу свой вклад в развитие пилотируемой отечественной космонавтики, выполняя эксперименты и различные технологические работы вне пределов Земли. Буду и впредь с честью выполнять свой долг и работать на благо нашей великой Родины", — подчеркнул Олег Кононенко.