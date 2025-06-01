16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Защитник Игорь Сафонов будет играть за "Ладу" Главным тренером "Ладьи" остается Сергей Лопушанский Главным тренером ХК "Лада" стал Борис Миронов 14 спортсменов покидают ХК "Лада" Вратарь Данила Овчарик заключил контракт с "Ладой"

Хоккей Спорт

Защитник Игорь Сафонов будет играть за "Ладу"

ТОЛЬЯТТИ. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Хоккейные клубы "Лада" и "Южный Урал" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили защитника Игоря Сафонова в обмен на денежную компенсацию.

Сафонов (17.01.2003, 193-97) является выпускником хоккейной школы "Югра" и в системе клуба из Ханты-Мансийска в 2020 году начал свою профессиональную карьеру, став весной 2021 года обладателем главного трофея ВХЛ — Кубка Петрова.

В дальнейшем Игорь выступал за орский "Южный Урал" и по итогам прошедшего сезона он вошел в число самых результативных защитников регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 34 (11+23) очка за 62 матча при показателе полезности "+3".

В общей сложности во втором эшелоне российского хоккея Сафонов провел 145 матчей и заработал 52 (19+33) балла за результативность, а показатель полезности равен "+3".

Двусторонний контракт с 22-летним хоккеистом действует до конца сезона 2026/2027.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6