Защитник Игорь Сафонов будет играть за "Ладу"

Хоккейные клубы "Лада" и "Южный Урал" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили защитника Игоря Сафонова в обмен на денежную компенсацию.

Сафонов (17.01.2003, 193-97) является выпускником хоккейной школы "Югра" и в системе клуба из Ханты-Мансийска в 2020 году начал свою профессиональную карьеру, став весной 2021 года обладателем главного трофея ВХЛ — Кубка Петрова.

В дальнейшем Игорь выступал за орский "Южный Урал" и по итогам прошедшего сезона он вошел в число самых результативных защитников регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 34 (11+23) очка за 62 матча при показателе полезности "+3".

В общей сложности во втором эшелоне российского хоккея Сафонов провел 145 матчей и заработал 52 (19+33) балла за результативность, а показатель полезности равен "+3".

Двусторонний контракт с 22-летним хоккеистом действует до конца сезона 2026/2027.