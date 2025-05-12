Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по повышению эффективности работы с федеральным центром

В понедельник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел в открытом формате оперативное совещание областного правительства.

В начале заседания глава региона подвел итоги организации мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, поблагодарив всех, кто принимал участие в их подготовке и проведении. В первую очередь была отмечена работа сотрудников силовых ведомств, обеспечивавших общественную безопасность в праздничные дни.

"Праздничные акции, встречи, собрания проходили во всех муниципалитетах области. Особое внимание в эти дни было приковано к ветеранам. Они стали почетными зрителями на военном параде. Им были адресованы поздравления, теплые пожелания, переданы подарки, в их честь юнармейцы устраивали мини-парады. Мы постарались сделать все возможное, чтобы у каждого ветерана было праздничное победное настроение. В Самарской области парад и другие мероприятия в честь праздника прошли на достойном организационном уровне. Это результат большого труда многих людей", — подчеркнул руководитель области.

Вместе с тем Вячеслав Федорищев указал на отдельные недочеты, которые необходимо учитывать при планировании массовых мероприятий и не допускать в дальнейшем.

В ходе оперативного совещания губернатор сообщил, что он подписал документ "Об основных направлениях деятельности правительства Самарской области по реализации Программы социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы".

"Это важнейший рабочий документ, детализированный план по реализации национальных целей, утвержденных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, по выполнению среднесрочной Программы социально-экономического развития Самарской области, а также тех поручений, которые были мною даны в ходе рабочих совещаний и визитов. Самое главное — он учитывает все наказы наших жителей, которые мы получили при формировании среднесрочной программы", — пояснил Вячеслав Федорищев.

Документ является открытым и будет размещен на сайте правительства Самарской области. Данные будут ежеквартально обновлять.

Руководитель области поручил региональному министерству финансов взять документ за основу при проведении бюджетного процесса. "Многие задачи амбициозны по финансам, многие — невозможно решить в оперативном формате, потребуется время. Но их никто не снимает. Правительству необходимо принимать соответствующие решения", — отметил губернатор.

В рамках повестки участники совещания обсудили вопросы взаимодействия с федеральным центром, включая привлечение средств федерального бюджета в Самарскую область.

Вячеслав Федорищев напомнил присутствующим: по итогам прошлого года Самарская область заняла 80-е место среди субъектов РФ по объему привлечения средств федерального бюджета. "Необходимо активизировать работу по этому направлению, некоторые подходы поменять кардинальным образом", — подчеркнул он.

По словам первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Михаила Смирнова, сейчас начинается работа над главным финансовым документом на 2026–2028 годы. На первом этапе главные распорядители бюджетных средств должны предоставить предварительные расчеты расходных обязательств по соответствующим направлениям. Первый вице-губернатор акцентировал внимание, что в федеральном бюджете предусмотрено 149 направлений межбюджетных трансфертов субъектам РФ. Самарская область участвует только в 81 из них, в то время как есть еще 68 направлений, в которых регион мог бы принять участие. Среди них и направления, которые для области являются ключевыми, важными с точки зрения выполнения мероприятий программы, основных направлений деятельности.

Вячеслав Федорищев отметил, что ранее ведомствам поручили провесит ревизию расходных обязательств и сформировать предложения по секвестированию тех, которые утратили свою актуальность. Однако эту работу ответственно провело только одно министерство, остальные не представили должных предложений. "Это не про экономию средств, это про рациональное использование ресурсов, которые есть", — подчеркнул глава региона.

На совещании губернатор поручил главным распорядителям бюджетных средств в течение двух недель провести приоритизацию расходов внутри утвержденных и представить актуальную информацию в министерство финансов Самарской области.

Еще одна задача руководителям министерств и ведомств — проанализировать все направления межбюджетных трансфертов субъектам РФ. Это позволит максимально эффективно использовать возможности, предоставляемые федеральным центром.

Также первому вице-губернатору Михаилу Смирнову поручили в течение месяца проработать с каждым ведомством взаимодействие с федеральным центром и предоставить промежуточный доклад.

Особое внимание руководитель области акцентировал на реализации национальных проектов и выполнении всех запланированных мероприятий: "В течение месяца будем смотреть на исполнение. Речь не только и не столько о кассовых расходах. Речь идет о фактическом их выполнении".

По второму вопросу повестки — о ходе работ по контрактации объектов — доложил министр строительства Самарской области Александр Фомин. Он отметил, что с 2025 г. министерство является участником трех национальных проектов: "Инфраструктура для жизни", "Семья", "Продолжительная и активная жизнь".

Заслушав руководителя профильного ведомства, глава региона подчеркнул: необходима бесперебойная работа штаба по строительству.

"Все объекты, которые были названы, — это приоритетные объекты. По многим из них отставание, которое копилось несколько лет, связано с некачественно сделанными проектами. Мы договаривались о том, что строительный блок будет наращивать компетенцию. Впредь, когда будет проектировать объект, не допускать неквалифицированных подрядчиков, а пользоваться собственными мощностями. Эту задачу никто не снимал. Единый центр проектирования должен быть создан", — поручил губернатор.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отчитался о статусе контрактации объектов здравоохранения. В частности, речь шла о капитальном ремонте и размещении быстровозводимых модульных конструкций в ближайшие три года.

Как рассказал руководитель регионального минздрава, в 2025 г. капитальный ремонт поликлинических подразделений, фельдшерско-акушерских пунктов, зданий центральных районных больниц осуществляется в рамках программы "Модернизации первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Запланировано 80 объектов на общую сумму 532,6 млн рублей. На текущий момент заключены контракты на капитальный ремонт 78 объектов. Вместе с тем еще два объекта — ЦРБ ГБУЗ СО "Приволжская центральная районная больница" и врачебная амбулатория ГБУЗ СО "Кинельская центральная районная больница" в с. Богдановка — в процессе контрактации.

Также в рамках программы "Модернизации первичного звена здравоохранения" запланировано 33 быстровозводимые модульные конструкции для размещения поликлинических подразделений, врачебных амбулаторий, отделений общей врачебной практики, фельдшерско-акушерских пунктов.

По информации Андрея Орлова, в 2024 г. в Самарской области с учетом всех источников финансирования возвели 48 модульных конструкций.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: строительство фельдшерско-акушерских пунктов ведется, как правило, в сельских районах. К этой работе необходимо подходить комплексно, обеспечить подготовку земельного участка, предусмотреть благоустройство, строительство дороги, наличие качественной связи, уверенного доступа к сети интернет.

Глава региона поручил Андрею Орлову совместно с главами муниципальных образований внимательно посмотреть, где еще необходима дополнительная работа: благоустройство, приведение в порядок дорог.

"ФАПы, которые построим, чтобы были не просто коробками, стоящими в пустом поле, а полностью обеспеченными социальными объектами", — сказал руководитель области.

Во время оперативного совещания Вячеслав Федорищев отметил, что в конце 2024 г. поступило более 80 обращений по вопросам многочасовых очередей в областном онкологическом диспансере и отдельных центрах амбулаторной онкологической помощи. Также жители жаловались на периодические сбои в обеспечении лекарствами онкобольных.

Глава регионального минздрава пояснил, что на сегодня заключены контракты, и выделены дополнительные средства — 1,2 млрд руб. на льготное лекарственное обеспечение этой категории пациентов. "Все контракты заключены, поставки медикаментов идут. В тестовом режиме в мае начата запись в учреждения третьего уровня через единую информационную систему. Сейчас идет отработка, чтобы тоже снять эту нагрузку и упорядочить направление потока имеющихся пациентов", — сказал Андрей Орлов.

По традиции отдельное внимание уделили рассмотрению обращений жителей региона, поступивших в адрес руководителя области. По одному из них на оперативном совещании состоялась дискуссия. Так, горожане сообщили, что на маршруте № 480, который связывает поселки Стройкерамика, Петра Дубрава, Кошелев-Парк с населением 200 тыс. человек, не соблюдается количество единиц техники, выходящей на линию, в связи с чем время ожидания автобуса доходит до часа.

В ходе заседания было предложено несколько вариантов решения этого вопроса. Все они вынесены на отдельное совещание с участием перевозчика, так как требуют детальной проработки для обеспечения качественного транспортного сообщения между муниципалитетом и областным центром.