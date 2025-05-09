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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с 80-летием Победы

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне:

"Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Самарской области!

От всей души поздравляю вас с величайшей датой — 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы стал олицетворением стойкости и мужества, патриотизма и самопожертвования нашего народа в годы войны.

Этот бессмертный подвиг, не имеющий равных в мировой истории, и сегодня поражает своим величием.
В память о героизме и самоотверженности фронтовиков и тружеников тыла 2025-й год объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества.

Принимая от солдат-победителей эстафету доблести и славы, наши воины, участники специальной военной операции, бесстрашно сражаются за Родину и идут вперед. Уверен, враг будет разбит, Победа будет за нами!

Наш долг — бережно хранить каждую крупицу правды о войне, противостоять попыткам переписать историю.

Наша память — в портретах "Бессмертного полка".
В сполохах Вечного огня.
В семейных преданиях о войне и фотографиях военной поры.
В душевном тепле к ветеранам, к которым мы испытываем искреннюю любовь и сердечную благодарность за Победу.

Дорогие ветераны!

Вы подарили нам возможность жить в свободной, независимой стране. Подарили гордость за ее великую историю и принадлежность к нашему многонациональному народу. Подарили саму жизнь.
Низкий вам поклон за все, что вы сделали для нашей Отчизны. 

От всего сердца желаю вам, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!"

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