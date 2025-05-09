Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с 80-летием Победы

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне:
"Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Самарской области!
От всей души поздравляю вас с величайшей датой — 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы стал олицетворением стойкости и мужества, патриотизма и самопожертвования нашего народа в годы войны.
Этот бессмертный подвиг, не имеющий равных в мировой истории, и сегодня поражает своим величием.
В память о героизме и самоотверженности фронтовиков и тружеников тыла 2025-й год объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества.
Принимая от солдат-победителей эстафету доблести и славы, наши воины, участники специальной военной операции, бесстрашно сражаются за Родину и идут вперед. Уверен, враг будет разбит, Победа будет за нами!
Наш долг — бережно хранить каждую крупицу правды о войне, противостоять попыткам переписать историю.
Наша память — в портретах "Бессмертного полка".
В сполохах Вечного огня.
В семейных преданиях о войне и фотографиях военной поры.
В душевном тепле к ветеранам, к которым мы испытываем искреннюю любовь и сердечную благодарность за Победу.
Дорогие ветераны!
Вы подарили нам возможность жить в свободной, независимой стране. Подарили гордость за ее великую историю и принадлежность к нашему многонациональному народу. Подарили саму жизнь.
Низкий вам поклон за все, что вы сделали для нашей Отчизны.
От всего сердца желаю вам, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!"
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка