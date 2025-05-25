Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем химика.
"Уважаемые работники и ветераны химической промышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Химическая отрасль — один из ключевых, динамично развивающихся секторов в структуре экономики нашего региона, от которого во многом зависят темпы социально-экономического развития Самарской области, благополучие наших граждан.
Усилия трудовых коллективов "Тольяттиазота", "Тольяттикаучука", "КуйбышевАзота", "ТОМЕТа", "Промсинтеза", "Таркетта" и других предприятий направлены на повышение производительности труда, формирование современных производственных площадок, реализацию инвестиционных проектов с потенциалом импортозамещения.
Важным направлением вашей деятельности является участие в реализации национальных проектов "Эффективная и конкурентная экономика", "Новые материалы и химия" "Международная кооперация и экспорт", что способствует решению задачи, поставленной Президентом В. В. Путиным, по достижению технологического суверенитета страны.
Правительство Самарской области и в дальнейшем будет оказывать региональному химпрому необходимую поддержку, создавая все условия для расширения производства, улучшения качества продукции и притока дополнительных инвестиций, наращивания производственной кооперации и создания новых взаимосвязей внутри экономики региона.
Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за профессионализм, ответственное отношение к делу, высокую самоотдачу в работе и стремление соответствовать самым высоким требованиям, предъявляемым к современной организации производства. Особая благодарность ветеранам отрасли и наставникам, которые, обладая уникальным опытом, передают свои знания и навыки молодым специалистам.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, стабильности, благополучия и новых трудовых побед на благо нашего края, на благо великой России!", - говорится в сообщении.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка