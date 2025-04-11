На заливы приходится 78% инцидентов с квартирами, а женщины стали реже топить соседей — аналитика ВСК

По данным Страхового Дома ВСК, жители многоквартирных домов чаще остальных становятся жертвами различных ЧП. По оценкам компании, на них приходится порядка 63% обращений по страхованию жилья. Средний размер выплаты пострадавшим с начала года составил 64 тыс. рублей. Большая часть страховых случаев — это, традиционно, заливы со стороны соседей.

По оценкам ВСК, самое большое количество происшествий с квартирами россиян фиксируется в июле (10%) и августе (9%), а самым "спокойным" месяцем является сентябрь.

Не менее 10% обращений связаны с риском "Ответственность владельцев жилых помещений", т. е. когда пострадало имущество не самого застрахованного, а третьих лиц по вине владельца полиса. Примечательно, что за год число женщин-виновниц таких происшествий сократилось с 64% до 53%.

В число самых распространённых рисков в рамках страхования квартир вошли затопления (78%) и пожары (4%). Реже россияне сталкиваются с взрывами бытового газа, авариями инженерных систем и пр. (на каждый риск приходится менее 1%). Также жители квартир могут не опасаться стихийных бедствий — на этот риск приходится не более 2% ЧП.

Наибольшее число обращений по страхованию квартир было зафиксировано: в Москве и Московской области (23%), Уфе (5%), Владивостоке (4,5%), Санкт-Петербурге (4%), Челябинске (по 3,7%) и Тюмени (3%).