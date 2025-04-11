АО "Транснефть - Приволга" завершило прокладку подводного участка перехода нефтепродуктопровода через р. Маныч в Ростовской области

АО "Транснефть - Приволга" в рамках реконструкции магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Волгоград — Тихорецк выполнило протаскивание дюкера на подводном переходе через реку Маныч на границе Сальского и Пролетарского районов Ростовской области. Длина участка реконструируемого трубопровода составляет 1965 м. Работы выполнялись с привлечением технического заказчика — ООО "Транснефть ТСД".

Строительные работы велись с июня 2024 года без остановки транспортировки нефтепродуктов. Цель — обеспечение безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов АО "Транснефть - Приволга".

Для протяжки дюкера методом наклонно-направленного бурения была пробурена скважина длиной более 1600 метров. При строительстве подводной части объекта были использованы стальные трубы диаметром 530 мм с толщиной стенки 12 мм (7 мм изоляционное покрытие). На этапе подготовки выполнено предварительное внутритрубное диагностическое обследование дюкера.

Укладка дюкера выполнена методом протаскивания в скважину с привлечением шести единиц строительной и специальной техники, в том числе буровой установки, экскаватора и трубоукладчиков.

Комплекс технических мероприятий реализуется с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности. Ввод в эксплуатацию реконструированного участка, включающего подводный переход, планируется в 2025 году, после проведения гидравлических испытаний и диагностики нового участка подводного перехода.